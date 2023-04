Buxheim/ BAB 96: PKW in Vollbrand nach Verkehrsunfall

Bei dem Unfall am Ostermontag wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. © AOV

Buxheim - Am Ostermontag kam es kurz vor dem Autobahnkreuz Memmingen in Fahrtrichtung München, aufgrund des Rückreiseverkehrs, immer wieder zu stockendem Verkehr. In dieser Situation fuhr gegen Mittag ein 61-jähriger Audi-Fahrer auf dem rechten der zwei Fahrstreifen und musste kurz vor dem Baustellenbereich sein Fahrzeug fast bis zum Stillstand abbremsen.

Ein 79-jähriger VW-Fahrer erkannte jedoch die Situation zu spät und fuhr dem Audi nahezu ungebremst frontal hinten auf und schleuderte anschließend in die rechte Schutzplanke. Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall fing der VW Touran Feuer und brannte vollständig aus. Beide Fahrzeugführer waren allein unterwegs und wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Die freiwillige Feuerwehr Aitrach übernahm die Verkehrsregelung und löschte den Brand. Hierzu musste die Autobahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Da bei dem Verkehrsunfall eine erhebliche Menge an Betriebsstoffen am Fahrbahnrand in den Grünstreifen gelang, werden durch das Wasserwirtschaftsamt weitere Maßnahmen geprüft. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf ca. 25.000 Euro. Zudem wurde die rechte Schutzplanke sowie der Fahrbahnbelag beschädigt, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilt.