Chagall, Miró und Picasso in Ochsenhausen

Große Sommerausstellung im Fruchtkasten - noch bis 9. Oktober

Von Tom Otto schließen

Ochsenhausen - Mit gleich drei „Giganten“ der darstellenden Kunst verschönert uns die städtische Galerie Fruchtkasten in der örtlichen Klosteranlage den Sommer. Auch wenn jeder der Künstler eine eigene Ausstellung rechtfertigt: Kulturamtsleiter Michael Schmid-Sax hatte gute Gründe, diese drei prägenden Maler der klassischen Moderne für eine gemeinsame Ausstellung auszuwählen.

Chagall, Miró und Picasso sind alle drei in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts geboren und auch alle ähnlich alt, nämlich 90 Jahre und älter geworden. Sie kannten sich und waren miteinander befreundet und ihr Lebens- und Schaffensmittelpunkt im Erwachsenenalter war Paris. Alle drei waren auch politische Menschen: Picasso und Miró engagierten sich auf Seiten der Republikaner gegen den faschistischen Putsch des General Franco in Spanien, Chagall, der im russischen Witebsk geboren wurde und aufwuchs, war von der russischen Revolution begeistert und wurde 1918 sogar zum „Kommissar für die Schönen Künste“ ernannt. Chagall, Miró und Picasso haben sich nicht nur mit der Malerei beschäftigt, sondern auch „Ausflüge“ in die Keramik oder die Literatur gemacht. Und dennoch: trotz vieler Gemeinsamkeiten haben alle drei Künstler einen sehr eigenen prägenden Stil in ihrem Schaffen für das 20. Jahrhundert entwickelt.

Marc Chagall zeigt sich von der poetischen, farbenfrohen und träumerischen Seite, heiter und melancholisch mit schwebenden Liebespaaren, Fabeltieren und Blumensträußen; die Sehnsucht nach der dörflichen russischen Heimat hat ihn lebenslang begleitet. In „Arabische Nächte“ 1948 ergreift erstmals die Farbe Besitz vom graphischen Werk Chagalls und sollte von da an für sein lithographisches Werk bestimmend bleiben. Bis dahin gab es nur von Hand nach-colorierte Radierungen von ihm.

Joan Miró war von der Natur und Höhlenmalerei seiner Heimat Katalonien beeinflusst. Er entwickelte mit seinen Formen und Chiffren seine eigene geheimnisvolle Motivsprache: Sonne, Mond, Sterne, Vögel, Schlangen und die Frau. Mit den Grundfarben Rot, Gelb und Blau schafft er eine meist heitere und fantasievolle Welt.

Pablo Picasso dürfte der berühmteste Maler seiner Zeit gewesen sein. Er begründete mit dem Kubismus eine völlig neue Epoche in der Kunst. Die Beziehung zwischen Mann und Frau beschäftigte ihn zeitlebens, ebenso wie sein Engagement für den Frieden. Das Motiv der Taube auf dem Plakat, das er im Jahr 1949 für den Pariser Weltfriedenskongress entwarf, wurde weltweit zum Friedenssymbol.

Die Ausstellung im Fruchtkasten lädt in den Sommerferien und darüber hinaus nicht nur bei Regentagen zum Verweilen ein. Auch wenn es draußen mal wieder richtig heiß ist, bieten die angenehm klimatisierten Ausstellungsräume im historischen Gemäuer eine entspannende Atmosphäre. Bis zum 9. Oktober ist sie täglich außer montags geöffnet.