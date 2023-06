Christa Manz aus Westerheim erhält „Weißen Engel“

Von: Marco Tobisch

Ein Vorbild für andere: Christa Manz wurde in Kaufbeuren von Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit dem „Weißen Engel“ ausgezeichnet. © Marco Tobisch

Westerheim - „Liebende Engel, die Trost spenden, Leid lindern und einfach für andere da sind.“ So formulierte Bayerns Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein die „Stellenbeschreibung“ für neun Ehrenamtliche aus Schwaben, die für ihr besonderes Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege mit dem „Weißen Engel“ ausgezeichnet wurden. Unter den Geehrten in Kaufbeuren war auch Christa Manz aus Westerheim.

Nach ihrem Eintritt in den Pfarrgemeinderat 1978 hatte sich Christa Manz peu à peu den Ruf als „gute Seele von Westerheim“ erarbeitet. Mit viel Herz engagiert sie sich für alte und kranke Mitmenschen – mit regelmäßigen Besuchen zu Hause, in Krankenhäusern oder im Senioren- und Pflegeheim. „Es ist wichtig, dass Menschen nicht einsam sind. In Ihnen finden sie eine liebevolle Bezugsperson, die ihnen zuhört“, attestierte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der die Laudatio hielt.

Obwohl Christa Manz 2022 aus dem Pfarrgemeinderat ausgeschieden war, nimmt sie noch immer an den Seniorennachmittagen teil. Zehn Jahre lang war die Westerheimerin auch in der Tagespflege St. Vinzenz tätig, unter anderem in der Essensausgabe. Respekt zollte der Seniorin übrigens auch Bürgermeisterin Christa Bail, die ihre Namensvetterin nach Kaufbeuren begleitete.

Christa Manz aus Westerheim erhält „Weißen Engel“ - Vorbilder für die Gesellschaft

In seiner Eingangsrede hatte Klaus Holetschek alle „Weißen Engel“ als Vorbilder bezeichnet, ohne die die Gesellschaft nicht mehr funktionieren würde. „Sie tun weit mehr, als Sie müssten. Sie machen unser Miteinander ein wenig menschlicher und lebenswerter“, so der Minister.

Kaufbeurens OB Stefan Bosse bedauerte, dass es („wahrnehmbar seit Corona“) an Menschen fehle, die wichtige Arbeit für die Gesellschaft leisten. Um dem Mangel insbesondere in der Pflege zu begegnen, brauche es „Lösungen, wo alle zusammenhelfen“, so Bosse. Den Fachkräftemangel allein über Zuwanderung zu lösen, hält der OB für nicht ausreichend