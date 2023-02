Maier findet Bußgelder „willkürlich erlassen“

Corona-Strafen: Auch schwäbische Landratsämter langten kräftig zu

Von: Eric Schneider

Diese Grafik zeigt die Summe der Bußgelder, die die kreisfreien Städte und Landkreise im Allgäu im Zuge der Corona-Krise verhängt hatten. © Grafik: Pöhlmann

Allgäu - Verstöße gegen das Versammlungsverbot, gegen die Maskenpflicht oder Ausgangssperre, das wurde in der heißen Corona-Phase unter anderem geahndet. Diese Bußgelder verhängten die Allgäuer Städte:

Der Memminger AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Maier hatte die Staatsregierung in einer schriftlichen Anfrage um Auskunft gebeten, wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geführt wurden. Er wollte auch wissen, wie hoch die Gesamtsumme der während der Corona-Krise erlassenen Bußgelder ist.

Corona-Bußgelder: 236.894 Verfahren in Bayern

Laut einer Antwort aus dem Bayerischem Gesundheitsministerium gab es demnach insgesamt 236.894 Verfahren. Der Gesamtbetrag der den Bürgern auferlegten Bußgelder beträgt 39.390.887,28 Euro. Der Antwort aus dem Ministerium von Klaus Holetschek war eine Gliederung nach Landkreisen beziehungsweise der zuständigen Bezirks- und Kreisverwaltungsbehörden angehängt. Darin aufgeschlüsselt finden sich die Anzahl der „Ordnungswidrigkeitsverfahren“, davon noch offene Verfahren sowie die jeweilige Summe der erlassenen Bußgelder.

Als Rechtspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag äußert sich Christoph Maier, der auch Bezirksvorsitzender der AfD Schwaben ist, dazu wie folgt: „Meine Anfrage hat deutlich gemacht, in welchem Maße die Bürger von der Staatsregierung wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Regeln ausgepresst wurden.

Diese Grafik zeigt die Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren, die während der Corona-Krise in den kreisfreien Städten im Allgäu und den Allgäuer Landkreisen geahndet wurden. Vorne liegt der Landkreis Oberallgäu mit 2.500. © Pöhlmann

Die Zahlen, die Gesundheitsminister ­Holetschek nun auf den Tisch legen musste, sind erschreckend. Fast 40 Millionen Euro mussten Bayerns Bürger aufgrund sinnloser Verordnungen bezahlen! Und dies, obwohl die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung teilweise rechtswidrig war, wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof festgestellt hat.“



Leider, so Maier weiter, habe die Staatsregierung die von ihm verlangte Aufschlüsselung nach der jeweils geltenden Fassung der Verordnung verweigert. „Das heißt, sie hat selbst keinen Überblick mehr über ihre konfusen Maßnahmen, die sie ständig änderte. Oder sie will den Bürgern gar nicht mitteilen, was sie genau von ihnen verlangte“, so der Abgeordnete.



Maier findet Bußgelder „willkürlich erlassen“

Trotzdem zeige die Auflistung nach Maiers Ansicht anhand der einzelnen Städte und Landkreise, wie „willkürlich die Bußgelder erlassen wurden“. So habe beispielsweise Nürnberg mit gut 510.000 Einwohnern 16.647 Verfahren eingeleitet und von den Bürgern 3.083.806 Euro gefordert. Im mit rund 296.000 Einwohnern deutlich kleineren Augsburg waren es 12.500 Bußgeldbescheide über zwei Millionen Euro. An der Spitze steht München mit 45.364 Verfahren über insgesamt 3.241.307,25 Euro.



Aber auch im Allgäu gab es zahlreiche Verfahren und auch entsprechende Bußgelder (siehe Grafiken).



Bußgeld-Spitzenreiter ist Kempten mit 491.695 Euro, dicht gefolgt von Kaufbeuren mit 462.935 Euro. Die meisten Ordnungswidrigkeitsverfahren, nämlich 2.581, gab es jedoch im Landkreis Oberallgäu. Die Anzahl der noch offenen Verfahren reicht von null (Stadt Memmingen) bis 285 (Landkreis Ostallgäu).



Christoph Maier fordert nunmehr die Staatsregierung auf, entsprechend dem Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion vom November letzten Jahres, die Verfahren einzustellen und den Bürgern die Bußgelder zu erlassen. „Nach all der willkürlichen Corona-Abzocke brauchen wir jetzt eine Corona-Amnestie“, so der Abgeordnete abschließend. es