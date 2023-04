Das Klostermuseum Ottobeuren: Ein Leuchtturm in der Museumslandschaft

Von: Michaela Breuninger

Auch die beeindruckende Klosterbibliothek ist weitgehend für die Besucher zugänglich. © Breuninger

Ottobeuren – Das Klostermuseum Ottobeuren besteht seit 1881 in den wunderschönen Repräsentationsräumen der Reichsabtei. Es ist das zweitälteste Museum in Schwaben. Nach einer umfassenden Umgestaltung und Modernisierung öffnet es am Palmsonntag, 2. April, wieder seine Türen für die Öffentlichkeit. Das Motto lautet „Relaunch Klostermuseum – erlebnisorientierte Neukonzeption und interaktive Aufbereitung“.

Was dies bedeutet, erläuterten Bauherr Abt Johannes Schaber OSB, Museumsdirektor Frater Tobias Heim OSB, Markus Brehm (Vorsitzender der Freunde der Benediktinerabtei) sowie Staatsminister a.D. Josef Miller (Mitglied im Vorstand der Freunde der Benediktinerabtei) und Dr. Henriette Holz vom Büro für Museumsberatung im Rahmen einer kleinen Pressekonferenz.

Gaben einen Einblick in die Neukonzeption des Klostermuseums (v. links): Frater Tobias Heim OSB, Dr. Henriette Holz, Abt Johannes Schaber OSB, Staatsminister a.D. Josef Miller und Markus Brehm. © Breuninger

Bereits seit 2016 gab es Überlegungen, das Museum neu zu konzipieren. Die vorherige Dauerausstellung stammte noch aus dem Jahr 1984. Wie Frater Tobias Heim OSB, der neue Direktor des Klostermuseums, berichtete, gab es Defizite in der damaligen Ausstellung. Es fehlte eine Struktur und diese glich eher einer Kunstsammlung. Erläuterungen zu den Objekten suchte dort man vergebens. Auch das Klosterleben selbst war unter den Tisch gefallen. Ein barrierefreier Zugang zu den Museumsräumen war ebenfalls nicht gegeben.

Mit dem neuen Aufzug kann das Klostermuseum nun problemlos erreicht werden. Die Räumlichkeiten selbst sind eine Besonderheit: Das Klostermuseum befindet sich in einem Kloster, in dem seit über 1.250 Jahren ununterbrochen (trotz Säkularisation) klösterliches Leben stattfindet. Es gibt dort u.a. Objekte aus einem Zeitraum von 1.000 Jahren zu sehen. Diese stehen in historischen Räumen, die selbst Ausstellungsobjekte sind, wie z.B. in den ehemaligen Repräsentationsräumen des Reichsabtes und in den Räumen, die bereits ab 1724 als Ausstellungsräume genutzt werden.

Der Leitgedanke und die Projektziele der Neukonzeption sind u.a. die Zusammenbindung von Basilika und Museum. Originale Objekte bilden die Grundlage der Dauerausstellung, moderne und interaktive Medien geben den Besuchern einen Einblick in das Klosterleben oder informieren über historische Gegebenheiten bzw. Objekte. Auch wurde hierbei großen Wert auf Inklusion gelegt. Außerdem gibt es ein besonderes Highlight: die Bibliothek wird weitgehend für Besucher geöffnet. Dort befindet sich auch eine mittelalterliche Schreibwerkstatt.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen aufgrund der Kostenerhöhungen durch Corona und den Ukrainekrieg circa 2,2 Millionen Euro. Was einer Kostensteigerung von 15 Prozent entspricht.

