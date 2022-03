Delegiertenversammlung des Fischertagsvereins Memmingen

Teilen

Der Fischertag und die Wallensteinfestspiele werden in diesem Jahr, nach zwei Jahren Stillstand, endlich wieder stattfinden. © MK-Archiv

Memmingen – Vergangene Woche hatte der Fischertagsverein Memmingen e.V. zur Delegiertenversammlung in der Stadthalle eingeladen. Hierzu kamen 128 stimmberechtigte Delegierte.

Zunächst berichtete der 1. Vorsitzende Michael Ruppert über den aktuellen Stand der Mitglieder. Hier musste er feststellen, dass der Verein 165 Austritte zu verzeichnen hat, 4.048 Frauen und Männer halten ihm nach wie vor die Treue.



Die beste Nachricht des Abends war jedoch: der Fischertag und die Wallensteinfestspiele werden in diesem Jahr, nach zwei Jahren Stillstand, endlich wieder stattfinden. Der Fischertag am 23. Juli und die Wallensteinfestspiele vom 24. Juli bis zum 31. Juli 2022.



Oberbürgermeister Manfred Schilder ging in seinem Grußwort explizit auf die schlimme Situation in der Ukraine ein und machte auf die Not der Menschen in der Memminger Partnerstadt Tschernihiw aufmerksam. Zum Fischertag rief er aus: „Wir wollen wieder in den Bach jucken“, dass es nach drei langen Jahren endlich wieder einen neuen Fischerkönig geben wird.



Thomas Buder, 2. Vorsitzender, verlas den Kassenbericht. Selbstverständlich hat es durch die Coronazeit auch einige finanzielle Einbußen gegeben, die jedoch aufgrund der gesunden Finanzlage des Vereins keine allzu großen Auswirkungen haben werden. Nach dem Bericht über die Kassenprüfung konnten der Vorstand, der Vereinsausschuss und der Kassenprüfer entlastet werden.



Die nächsten zwei Abstimmungen befassten sich ausführlich mit den Satzungsänderungen nach dem Gerichtsurteil von 2021, wonach ab 2022 auch Frauen in den Memminger Stadtbach jucken dürfen. Das Wort „männliche“ wurde in der Präambel von § 8 Abs. 3 gestrichen und somit können Frauen zukünftig gleichberechtigt in den Stadtbach jucken. Zusätzlich wurde der Satzung nun eine Präambel vorangestellt, laut der „aus Gründen der besseren Lesbarkeit" bei „Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern" in der Satzung die männliche Form verwendet werde. „Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung“, heißt es dazu.



Für die Satzungsänderung waren zwei Abstimmungen notwendig, in denen die Mitglieder jeweils mit 114 beziehungsweise mit 115 „Ja“-Stimmen für die Änderungen votierten. Somit entspricht die Vereinssatzung nun vollständig dem Gerichtsurteil von Juli 2021.



Danach gewährte der Organisationsleiter Jürgen Kohl noch einen Ausblich auf den Fischertag und die Wallensteinfestspiele. Hier wird in diesem Jahr wie schon seit vielen Jahren verfahren. Neu wird ein Stand mit frisch zubereiteten Fischen sein und auch der Abschluss des Fischertages soll attraktiver gestaltet werden. Jürgen Kohl schloss seine Ansprache mit der Bitte: „Genießt den Fischertag und lasst euch nicht provozieren.“



Michael Ruppert kündigte an, dass bei den Wallensteinfestspielen Vieles gleichbleiben wird; allerdings werde es in diesem Jahr keinen Vorverkauf geben.



Thorsten Burghard, Vermögensverwalter, berichtete über den Stand des Neubaus der Vereinsimmobilie. Die Baugenehmigung sowie zwei Angebote liegen wohl schon vor und das Eigenkapital sei angespart. Allerdings sei es derzeit schwierig, langfristige Angebote zu erhalten, weil die Baupreise ständig steigen und die Unternehmer nur noch Tagespreise abgeben können. Zudem müsse mit steigenden Zinsen gerechnet werden. Die Ausarbeitung des Gesamtkonzeptes für den Neubau wird im vierten Quartal 2022 vorgestellt werden können.



Zum Abschluss der Veranstaltung sprach der 1. Vorsitzende noch einmal über die Vorjahre und bekräftigte ausdrücklich seine Zuversicht für das Jahr 2022. (rb)