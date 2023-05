Den Notfall simuliert: Großübung am Flughafen Memmingen

Von: Rainer Becker

Teilen

Gute Teamarbeit: Unter anderem waren an der Simulation mehrere Feuerwehren beteiligt. © Rainer Becker

Memmingerberg – Kürzlich wurde am Memminger Airport der absolute Notfall simuliert. Nach Vorgabe der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit ­(FASA) müssen solche Übungen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

Die geplante Unglückssituation wurde im Vorfeld von Flughafenchef Ralf Schmid in der Airlounge im Südbereich des Flughafens ausführlich erläutert. Das Szenario besagt, dass ein Passagierflugzeug mit 79 Personen an Bord auf der Piste 24 zu tief reinkommt, mit der Anflugbefeuerung kollidiert und ein Reifen platzt. Dadurch kommt das Flugzeug von der Piste ab und rutscht südlich der Start- und Landebahn in unwegsames Gelände. Außerdem gerät es in Brand.

Gegen 19 Uhr schrillten die Sirenen. Der Grund: Absturz eines Flugzeuges auf dem Memminger Flughafen. Den sofort eintreffenden Rettungskräften, allen voran natürlich die Flughafen-Feuerwehr, bietet sich ein schlimmes Bild der Zerstörung. Das Flugzeug brennt, eine Flugzeughalle und ein Bereich der Kartbahn sind ebenfalls beschädigt. Sofort muss es an die Lösch- und Rettungsarbeiten gehen. Personen sind im Flugzeug eingeschlossen, andere rennen in das angrenzende Waldstück.



Bei der Rettung der Passagiere aus dem brennenden Flugzeug. © Rainer Becker

Vor Ort waren Feuerwehren aus Memmingerberg, Benningen, Holzgünz und Trunkelsberg sowie die Kreisbrand­inspektion des Landkreises Unterallgäu und eine örtliche Unterstützungsgruppe aus Benningen. Außerdem beteiligten sich das THW und die Polizei. Insgesamt waren etwa 100 Rettungskräfte im Einsatz. Vor Ort waren außerdem natürlich die Beobachter der Agentur für Flugsicherheit, die am Ende den Verlauf der Übung bewerteten.



Scheinbar um allem noch mehr Atmosphäre zu geben, zogen dunkle Wolken und ein Regenschauer über das Gelände. Passagiere, von Freiwilligen und auch von großen Plüschtieren dargestellt, wurden gekonnt mit Tragen geborgen, gerettet und in Sicherheit gebracht. Die in Panik geflüchteten Menschen, die im Waldstück ihr Heil gesucht hatten, wurden mit Drohnen aufgespürt und versorgt.



Bei der Übung sollte auch festgestellt werden, ob im Notfall die Schnittstellen und die Kommunikation – jetzt digital, vorher Analog – zwischen den verschiedenen Rettungsorganisationen und der Flughafenfeuerwehr funktionieren und ob die Schlagkraft der Rettungseinheiten ausreicht, um einem Ereignis dieser Größenordnung gerecht zu werden.



Obwohl die abschließende Bewertung noch aussteht, sieht Ralf Schmid die Aufgabenstellung zum Großteil erfüllt: „Natürlich gibt es immer Details die man verbessern kann“, so sein Resümee. „Eine Übung dient ja auch dazu, mögliche Schwachstellen zu erkennen“, erklärte er, als das mittels Nebelmaschine simulierte Feuer verraucht, die von Übungspuppen dargestellten eingeklemmten Passagiere befreit und die umherirrenden Personen mittels Drohne gefunden wurden.



Der Flugbetrieb war während der Simulation zu keiner Zeit beeinträchtigt.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!