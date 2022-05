Der Countdown läuft: Auftakt zur Wallensteinwoche auf dem Memminger Marktplatz

Von: Rainer Becker

Ausgesprochen imposant war der sternförmige Einzug der Pikeniere, Musketiere, Dänen, Kanoniere und Gallas Dragoner zusammen mit Gauklern und Tanzgruppen auf den Memminger Marktplatz. © Rainer Becker

Memmingen - Zum Auftakt der Wallensteinwoche im Juli 2022 marschierten am vergangenen Freitag (27.5.2022) die Soldatengruppen des Fischertagsvereins vor der Großzunft auf dem Memminger Marktplatz auf.

Pünktlich zum Glockengeläut um 17:30, marschierten die Memminger Truppen des Fischertagsvereins in Reih und Glied aus vier Richtungen auf dem Markplatz auf. Beeindruckende Kostüme, große Fahnen der Länder und Waffengattungen sowie laute Trommeln prägten das Szenario. Michael Ruppert, Vorsitzender des Fischertagsvereins, begrüßte die aufmarschierten Truppen und die vielen Zuschauer und war ganz „überwältigt davon, wie viele Memmingerinnen und Memminger heute Abend hierhergekommen sind“.

Gemeinsam mit der Zweiten Bürgermeisterin Margareta Böckh und dem Wallenstein-Darsteller Robert Junger stand Ruppert auf der Treppe der Großzunft und freute sich an den vorbeiziehenden Truppen. „Es macht richtig Spaß, nach zwei Jahren, in denen nichts passiert ist, mal wieder was Richtiges zu machen“. Auch Margareta Böckh drückte ihre Zufriedenheit darüber aus, dass die lange Dürreperiode vorbei ist „und wir heuer wieder die Wallensteinwoche begehen“. Es wäre eine Zeit der Unsicherheit und des Hoffens und Bangens gewesen, bevor man den Entschluss zur Durchführung des Festes fassen konnte. Doch nun kann es losgehen. Robert Junger bestätigte dann auch, dass die Vorbereitungen der Wallensteinwoche jetzt auf Hochtouren liefen. Es werde derzeit viel geübt und exerziert. Auch der Umgang mit den historischen Waffen wird gerade explizit geübt. Und vor der Kulisse auf dem Marktplatz erhält man schon jetzt einen Eindruck davon, wie farbenfroh und bunt die Wallensteinwoche werden wird, so Robert Junger.

Wallensteinwoche: Memmingens Geschichte wird lebendig

Auch die Frage, was Wallenstein als Oberbefehlshaber der kaiserlich-katholischen Armee eigentlich 1630 in Memmingen gemacht habe, beantwortete Junger gleich noch mit. Wallensteins Truppen haben einige Monate Quartier in Memmingen bezogen, weil Memmingen nicht in die Kriegshandlungen verwickelt und strategisch günstig gelegen war. Deshalb werden in der Wallensteinwoche keine Kriegsgeschehnisse nachgestellt, vielmehr soll die damalige Geschichte lebendig dargestellt werden.



Zum Schluss des offiziellen Teils wurde noch ein Bierfass angestochen; zur Freude all der Besucher und Beteiligten, die ein eigenes Glas dabei hatten. Die Tanzgruppen auf dem Marktplatz bildeten dann den schönen Abschluss der Veranstaltung und jetzt können sich alle auf die Wallensteinwoche vom 24. bis 31. Juli 2022 freuen.

