Der Memminger Christkindlesmarkt aus Kindersicht

Das gemeinsam gemalte Wimmelbild mit Kindern der Elsbethenschule, die sich über den ersten Platz sichtlich freuen. Von links: Nicolas Majora, Stadträtin Nina Hartge Oberbürgermeister Manfred Schilder, Marktreferent Rolf Spitz und Alexandra Hartge, Leiterin Stabsstelle Stadtmarketing. © Manuela Frieß

Memmingen - Bereits zum dritten Mal haben Mädchen und Buben aus 31 Klassen der Grundschulen in Memmingen und aus dem Umland für den Christkindlesmarkt Bilder gemalt. Waren die Verkaufsstände samt Bildern in den vergangenen beiden Wintern noch weit auseinander, konnte in diesem Jahr wieder ein Christkindlesmarkt in der gewohnten Weise stattfinden.

Um das Siegerbild zu küren, waren an den Buden des Marktes Boxen für die Abstimmungskärtchen aufgestellt. Insgesamt wurden in den vergangenen Wochen 1360 Stimmen abgegeben. Von der Zahl der Stimmen her ganz knapp beieinander lagen die Plätze drei, vier und fünf. Hier vereinte die Klasse 4 der Grundschule Steinheim mit ihrem Bild „Der erste Schnee über Memmingen“ 88 Stimmen auf sich und bekam hierfür Süßes überreicht. Der vierte Platz mit 89 Stimmen ging an die 3p der Elsbethenschule und ihr Bild „Der goldene Engel“. Auch dafür gab es Süßigkeiten. Den dritten Platz belegte das Bild „Weihnachtsbaum – Kugeltraum“ der 4v der Grundschule Dickenreishausen, mit 91 Stimmen. Dafür gab es zu den Süßwaren noch einen Geschenkgutschein im Wert von zehn Euro. Den zweiten Platz, mit genau 100 Stimmen, belegte die Klasse 1b der Grundschule Benningen/Lachen mit dem Bild „Hinter verzauberten Fenstern“. Dafür gab es ebenfalls Süßes und einen Gutschein im Wert von 20 Euro. Den ersten Platz mit 157 Stimmen erlangte die 3c der Elsbethenschule mit ihrem Wimmelbild vom Memminger Marktplatz. Ihnen wurde für das Bild Süßes und ein Geschenkgutschein im Wert von 30 Euro überreicht.

Oberbürgermeister Manfred Schilder bedankte sich bei den Budenbetreibern, stellvertretend hierfür bei Franz Vetter Senior und Junior, die die Preise zur Verfügung gestellt hatten sowie bei Nina und Alexandra Hartge für die Organisation des Wettbewerbs. „Aber der größte Dank geht natürlich an euch liebe Kinder, weil ihr euch gemeinsam so ins Zeug gelegt und so tolle Bilder eingereicht habt.“

Folgende Schulen haben an dem Wettbewerb teilgenommen:

Elsbethenschule,

Elsbethenschule/Notkerschule,

Grundschule Amendingen,

Grundschule Dickenreishausen,

Grundschule Steinheim,

Reichshainschule,

Grundschule Benningen-Lachen und

und Grundschule Memmingerberg.

