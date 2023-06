Karten fürs Frundsbergfest 2023 in Mindelheim gewinnen

Von: Michaela Breuninger

Eintauchen in Mindelheims Geschichte beim großen Festzug durch die Altstadt. © Archivfoto: Tobisch

Mindelheim/Unterallgäu – Mitten hinein in die Geschichte Mindelheims, heißt es vom 23. Juni bis 2. Juli 2023, wenn die Stadt sich auf die Reise in ihre Vergangenheit begibt. Alle drei Jahre – dieses Mal mussten sich Veranstalter und Besucher aufgrund der Einschränkungen während Corona fünf Jahre gedulden – findet in Mindelheim das Frundsbergfest statt. Das historische Fest zählt zu den größten Süddeutschlands und wird zum Andenken an den einstigen Stadtherrn Georg von Frundsberg (1473 - 1528) zehn Tage lang gefeiert. Der Frundsberg Festring Mindelheim e.V. hat dazu ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt.

Herzstück des Frundsbergfestes sind die Festzüge an den Sonntagen, 25. Juni 2023 und 2. Juli 2023. Vor der malerischen Kulisse der Altstadt lassen rund 2.500 Mitwirkende, 200 Pferde und über 30 Kutschen, Festwagen und Geschütze eine längst vergangene Epoche wieder aufleben. Wer selbst ins mittelalterliche Leben eintauchen möchte, kann dies beim Lagerleben auf dem historischen Altstadtfest (Freitag bis Sonntag). In den verwinkelten Gassen und malerischen Innenhöfen sowie vor den Türmen und Stadttoren reihen sich die Lager der Fähnlein und historischen Gruppen aneinander und laden die Besucher zum Verweilen ein. Natürlich kommt hierbei auch das Kulinarische nicht zu kurz. Wer es rechtzeitig aus den Federn schafft, der sollte sich samstagmorgens den Einzug der Handwerker und Bauern nicht entgehen lassen. Abgerundet wird das umfangreiche Festprogramm durch verschiedene Veranstaltungen wie Theater, Musik und Tanz.

Auf der Schwabenwiese wird am 24. Juni 2023 auf ein historisches Ereignis auf eigenem Boden zurückgeblickt: 500 Jahre Schützenordnung. 1523 erließ Georg von Frundsberg, der auch als „Vater der Landsknechte“ bekannt ist, zusammen mit dem Magistrat der Stadt eine Schützenordnung, die bis heute im Original erhalten ist.

Mitmachen und Gewinnen: Der Memminger KURIER verlost Karten fürs Frundsbergfest 2023

Der Memminger KURIER hat gemeinsam mit dem Frundsberg Festring ein großes Verlosungspaket geschnürt.

Zu gewinnen gibt es:

2x2 Eintrittskarten für Sonntag, 25. Juni 2023 (inkl. Altstadtfest und Stehplatz beim historischen Festzug um 14 Uhr) – Stichwort: Festzug1,

(inkl. Altstadtfest und Stehplatz beim historischen Festzug um 14 Uhr) 1x2 Eintrittskarten für Sonntag, 2. Juli 2023 (inkl. Altstadtfest und Stehplatz beim historischen Festzug um 14 Uhr) – Stichwort: Festzug2,

(inkl. Altstadtfest und Stehplatz beim historischen Festzug um 14 Uhr) 1x2 Karten für „Ricercare e Toccare“ (Musik für Blockflöte und Orgel) am Montag, 26. Juni 2023, um 19:30 Uhr in der Jesuitenkirche – Stichwort: Musik,

(Musik für Blockflöte und Orgel) in der Jesuitenkirche 1x2 Karten für die „Festliche Bläserserenade“ (Stadtkapelle Mindelheim) am Dienstag, 27. Juni 2023, um 19:30 Uhr in der Jesuitenkirche – Stichwort: Serenade,

(Stadtkapelle Mindelheim) in der Jesuitenkirche 1x2 Karten für „Der richtige Weg“ (Theater) a m Mittwoch, 28. Juni 2023, um 19:30 Uhr im Stadttheater – Stichwort: Theater sowie

(Theater) a im Stadttheater sowie 1x2 Karten für „Kurzweil viel mit Tanz und Spiel“ (I Pavoni, Renaissancemusik, Tonikum, Sängervereinigung) Donnerstag, 29. Juni 2023, um 19:30 Uhr im Stadttheater – Stichwort: Tanz.

Und so können Sie gewinnen: Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – entsprechendes Stichwort angeben.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 20. Juni 2023/23:59 Uhr.

Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt und können ihre Gewinne im Memminger KURIER, Glendalestr. 8, in Memmingen abholen. · Historisches Frundsbergfest

· Wann: 23. Juni bis 2. Juli 2023

· Wo: Mindelheim Weitere Infos und Programm unter www.frundsbergfest.de

