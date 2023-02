„Der Reigen“: Schnitzler Premiere am LTS kommt vorwiegend heiter daher

Von: Tom Otto

Landen wir am Ende doch wieder alle unter einer Decke? Im ‚Reigen’ werden zum Schluss jedenfalls kluge Fragen gestellt. Von links Laura Roberta Kuhr, Flurina Schlegel, Thorsten Hamer und Sebastian Egger. © Tom Otto

Memmingen - „Der Reigen“ von Arthur Schnitzler, ein Stück das er Ende des 19. Jahrhunderts als gesellschaftskritische Studie über Macht und Moral schrieb, gipfelte im Deutschland der 1920-er Jahre in einem ordentlichen Skandal. Der Androhung eines Auftrittsverbots wegen Unzüchtigkeit folgte sogar eine Gerichtsverhandlung.

Auch wenn Schnitzler damals freigesprochen wurde, zeigt der Vorgang doch, dass die kritische Auseinandersetzung mit Macht und Moral eine eher ernste politische Sache war. In der jetzigen Inszenierung von Intendantin Christine Hofer am LTS zeigt sich die Darstellung der damaligen Prüderie und Doppelmoral jedoch von ihrer heiteren Seite.

Von heute aus betrachtet muss diese Sexualmoral von damals auch humorig daher kommen. In Zeiten von Tinder und anderen Datingplattformen, dem überbordenden Pornographieangebot im Internet sowie dem weitgehenden erotischen Selbstbewusstsein von Frauen muss man mindestens schmunzeln über die damalige Verklemmtheit. Ein Teil des damaligen Skandals war auch darin begründet, dass „Der (lustvolle) Reigen“ sich durch alle gesellschaftlichen Schichten zog. Heute wird fast nur noch im prüden Amerika ein großes Aufhebens davon gemacht, wenn ein Präsident mit einer abhängigen Mitarbeiterin das gleichwohl machtbeseelte Stelldichein sucht. Dass Männer wie Frauen sich unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Stellung ihrer Lust auch außerhalb der gängigen und eher liberalen Moral hingeben, ist heute bei den meisten Allgemeingut.

Doch die Frage, warum die sexuelle Lust und die Erotik eine solch treibende Kraft entwickeln und weder vor Standesdenken noch gelernten Moralmustern Halt macht, ist auch heute noch ungelöst. Die Situationskomik und heitere Absurdität entsteht vor allem aus der Zerrissenheit der Protagonisten zwischen dem, was sie treibt und dem Wissen, das sollte man besser nicht tun oder wenigstens geheim halten. Die wunderbare Darstellung der Sehnsucht nach körperlicher Begegnung der Akteure unterstreicht das Illusionäre und bringt die Widersprüchlichkeit des jeweiligen Verhaltens sehr gut zum Ausdruck. Es geht offenbar gut zusammen, sich einerseits nach Jemandem zu verzehren und sich einen Moment später abfällig und despektierlich über wahlweise die Männer oder Frauen auszulassen.

Das Machtgefälle in sexuellen Beziehungen ist sicher auch heute noch in den meisten Fällen erlebbar; sei es die emotionale oder auch materielle Abhängigkeit - in der Ehe oder in losen Begegnungen. Die Fragen, die das Bühnenquartett aus dem gemeinsamen großen Bett heraus stellt, sind sehr moderne Fragen. Was treibt uns zueinander? Welches sind unsere Motive dafür? Sich darüber klarer zu werden, kann sicher helfen, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ist die Sehnsucht nach Zärtlichkeit, Körperlichkeit und Lust nur eine effektive Strategie die eigene Eitelkeit, Geltungssucht oder das Zugehörigkeitsbedürfnis zu bedienen oder geht es um die originäre Begegnung zweier oder mehrerer unabhängiger Individuen, die sich respekt- und liebevoll in ihrer auch lustvollen Gänze nähern wollen?

Die Antwort muss wieder einmal jede und jeder selbst finden, auch wenn die Anregungen des Stücks wertvoll dafür sind und sich dem Thema mit Leichtigkeit und Humor widmen lassen.

