Die Eishockeysaison geht wieder los: Am Freitag erster Test für die Indians gegen Ravensburg

Teilen

Coach Daniel Huhn im Trainingslager. © Flo Brunner

Memmingen - Das Warten am Hühnerberg hat ein Ende. Am Freitag, 1. September, um 20 Uhr läuten die Indianer offiziell die neue Eiszeit ein und treffen dabei gleich auf ein richtiges Schwergewicht. Der amtierende DEL2-Meister und Kooperationspartner aus Ravensburg ist der erste Testspielgegner für die GEFRO-Indians. Tickets für die Partie sind weiterhin erhältlich, diese werden in der gesamten Vorbereitung ermäßigt angeboten.

Nach dem errungenen Meistertitel in der DEL2 versuchte die sportliche Leitung der Oberschwaben eine abermals schlagkräftige Truppe für die kommende Saison zu formen. Nicht mehr hinter der Bande steht Meistertrainer Peter Russell, der sich gegen ein weiteres Engagement beim DEL2-Club entschied. Neuer Headcoach der Ravensburger ist Gergely Majoross der aus dem slowakischen Oberhaus kommt und zudem jahrelange Erfahrung aus seiner Trainerstation beim ungarischen Nationalteam mitbringt. Zudem ist es den Verantwortlichen gelungen, den Großteil des Erfolgsteams zu halten. Mit Sam Herr, Charlie Sarault, Nick Latta und Robbie Czarnik bleiben dem EV Ravensburg wichtige Stützen für die Offensive erhalten. Der kanadische Neuzugang Matt Alfaro soll zusätzlich Tiefe in den ohnehin schon stark besetzten Angriff bringen. In der Defensive setzt Ravensburg mit Florian Ketterer, Denis Pfaffengut und Pawel Dronia auf altbekannte Stärke und Stabilität. Junge Talente sollen weiterhin erfolgreich ins Team integriert werden. Bekannte Namen in Memmingen sind hier Luigi Calce oder auch Tim Gorgenländer, beide liefen bereits in Rot und Weiß auf. Gegen die Blau-Weißen, die bereits mehrere Testspiele absolviert haben und schon länger im Training sind, erwartet die Indians also eine harte Aufgabe.

Die Indianer selbst befinden sich erst seit dem vergangenen Wochenende wieder auf dem Eis, absolvierten mit Coach Daniel Huhn aber schon mehrere intensive Einheiten. Das Augenmerk liegt darauf, neue und vor allem ausgeglichene Reihen zu bilden. So verteilen sich auch die zahlreichen Neuzugänge bislang auf unterschiedliche Reihen im Line-Up.

Karten für das erste Vorbereitungsspiel am Hühnerberg sind bereits verfügbar und werden zu vergünstigten Konditionen angeboten. Alle Sitzplätze können für acht Euro erworben werden, Stehplätze für sechs Euro. Spielbeginn am Hühnerberg ist um 20 Uhr.

Ein Tag später findet dann noch die Saisoneröffnungsfeier und Mannschaftspräsentation ab 16 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Buxacher Str. 2) statt, zu der alle Eishockeyfans des ECDC herzlich eingeladen sind. Hier werden ab 17 Uhr zuerst die Nachwuchs-Teams des ECDC vorgestellt, ehe der amtierende Deutsche Meister im Frauen-Eishockey die Bühne betritt. Ab 19 Uhr folgt dann die Vorstellung der Oberliga-Mannschaft, die anschließend für eine Autogrammstunde zur Verfügung steht. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, für Verpflegung ist ausreichend gesorgt.

fl/mfr

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!