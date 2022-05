Der Teamgedanke zählt: Kinderleichtathletik-Wettkampf im Memminger BBZ-Stadion

Mit großem Engagement und viel Spaß nahmen die jungen Sportlerinnen und Sportler der DJK Memmingen am Kinderleichtathletik-Teamwettkampf teil. © Jonathan Berg

Memmingen - Etwa 240 Kinder aus elf Vereinen trafen sich bei herrlichstem Leichtathletik-Wetter im Memminger BBZ-Stadion. Bei den Wettbewerben der Kinderleichtathletik geht es vor allem um den Teamgedanken und noch nicht so sehr um Einzelleistungen.

So weichen die Disziplinen manchmal etwas von den klassischen Leichtathletik-Disziplinen ab, sind etwas „spielerischer“ aufgebaut, sollen aber trotzdem zur „großen“ Leichtathletik hinführen. Dass dieses Konzept aufgeht, bewies wieder einmal die große Zahl der teilnehmenden Kinder, die sich auf insgesamt 27 Mannschaften aufteilten. Eine Mannschaft besteht in der Kinderleichtathletik aus sechs bis elf Kindern. Gestartet wurde in drei Altersklassen – U8, U10 und U12. Bei den Jüngsten (U8) gewann sehr souverän die Mannschaft der Allgäu Kids, eine gemischte Mannschaft aus Kaufbeuren und Füssen. Auch das Starten einer Mannschaft mit Kindern aus verschiedenen Vereinen ist in der Kinderleichtathletik erlaubt und erwünscht. Die beiden Memminger Mannschaften belegten mit einigen sehr guten Leistungen in dieser Altersklasse die Plätze 3 (1. Mannschaft) und 4 (2. Mannschaft).



Bei der U10 waren elf Mannschaften am Start. Hier gewann überlegen die Mannschaft der TSG Füssen, vor dem TSV Niederraunau und den Buron Panthern aus Kaufbeuren. Die 1. Mannschaft der DJK Memmingen wurde knapp dahinter Vierter. Die 2. Memminger Mannschaft belegte Platz 11.



Sehr spannend wurde es bei der Altersklasse U12. Mit zwölf Mannschaften gab es hier das größte Teilnehmerfeld. Nach insgesamt sehr guten Leistungen und einer überragenden 6 x 800 Meter-Staffel sicherte sich die 1. Mannschaft der DJK Memmingen den ersten Platz vor den Buron Lions aus Kaufbeuren und der 1. Mannschaft des SV Steinheim. Die 2. Memminger Mannschaft kämpfte sehr und landete am Ende auf Platz 12. Erwähnenswert ist noch die große Zahl vonrund 50 freiwilligen Helfern, die als Kampfrichter, Sanitäter, Verkäufer und Betreuer zu einem gelungenen und erfolgreichen Tag beitrugen. Ein großer Dank geht auch an die Sponsoren, die die DJK Memmingen großzügig unterstützen – die Firma Pfeiffer Seil und Hebetechnik sponserte die Medaillen, die Baywa unterstützte mit einem Geldbetrag und die Firma dm ermöglichte es, dass alle Kinder mit einem passenden Dusch-Shampoo ausgestattet werden konnten.

(MK)

