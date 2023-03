Die Unterallgäuer Feuerwehren: Eine unverzichtbare Säule der Gesellschaft

Großeinsatz in Niederrieden: Im September 2022 war eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Brand geraten.

Kommandanten- und Verbandsversammlung der Unterallgäuer Feuerwehren blickt auf 2022 zurück

Westerheim - Nackte Zahlen über Feuerwehreinsätze sind das eine. Aber hinter jedem Einsatz steht menschliches Leid, auf Seiten der Betroffenen wie auf Seiten der Einsatzkräfte.

„Wir werden oft aus den schönsten Träumen gerissen, um so manchen Albtraum zu erleben“, sagte Kreisbrandrat Alexander Möbus bei der diesjährigen Kommandantenversammlung in Westerheim. Deren Fokus lag auf dem ersten Jahr nach Corona, in dem sich Vereinsleben wie Einsätze ein Stück weit normalisiert haben.

Zu über 2.000 Einsätzen – rund 300 mehr als im Vorjahr – mussten die Unterallgäuer Feuerwehren im Jahr 2022 ausrücken. Wobei die technische Hilfeleistung mittlerweile rund die Hälfte aller Einsätze (knapp 900) ausmacht, während Brände mit 400 Einsätzen gerade noch ein Fünftel der Alarmierungen betreffen. Insgesamt wurden die Feuerwehren des Landkreises im letzten Jahr 328-mal unnötigerweise alarmiert, darunter fallen auch 100 sogenannte Täuschungsalarme. Bei den Einsätzen, so Kreisbrandrat Alexander Möbius, habe man 155 Menschen retten und 272 Personen medizinisch versorgen können, für 20 kam jedoch jede Hilfe zu spät. Doch diese nackten Zahlen könnten nicht vermitteln, was an menschlichem Leid hinter jedem Einsatz stehe, ergänzte der oberste Brandschützer im Unterallgäu. Leid gebe es dabei auf beiden Seiten, das der Betroffenen eines Unfalls oder Brandes und auch bei den Einsatzkräften. Diese würden auf ihre Freizeit verzichten, um anderen zu helfen und müssen dabei manchmal albtraumhafte Situationen erleben.



Daher sei es umso unverständlicher, „dass gefühlt immer weniger Menschen Verständnis für die erforderlichen Tätigkeiten und Maßnahmen der Feuerwehr aufbringen“, kritisierte Möbus. Und meinte: „Was ist es schon für ein Problem, einen kleinen Umweg wegen einer Straßensperrung in Kauf zu nehmen, während die Ursache dafür war, dass Menschen wegen eines Verkehrsunfalles ihr Leben lassen mussten.“ Aus seiner Sicht können höhere Strafen wegen Aggressionen gegenüber Einsatzkräften aber nicht zum Ziel führen. Vielmehr müsse in unserer Gesellschaft wieder eine Wertevermittlung stattfinden, die bereits in früher Kindheit beginnen müsse. Dazu gehöre auch, dass man den Einsatzkräften den nötigen Respekt entgegenbringe. Einen Teil dazu könnten die Feuerwehren (aber nicht nur die) selbst dazu beitragen, indem sie sich in der Öffentlichkeit vorbildlich verhalten würden und auch entsprechend präsentierten.



Über Zulauf können sich die Feuerwehren im Unterallgäu allerdings nicht beklagen: 40 Jugendfeuerwehren mit 523 Anwärtern, davon 122 Mädchen, sind derzeit aktiv, dazu kommen noch einmal 51 Kinder in vier Kinderfeuerwehren. Und während die Zahl der Aktiven, also der über 18-jährigen Floriansjünger, konstant blieb, erhöhte sich die Zahl der weiblichen Brandschützer um 30. Ein Minus mussten die Wehren hingegen bei den Atemschutzgeräteträgern hinnehmen; im Landkreis gibt es 129 Freiwillige Feuerwehren – auch in den beiden Städten Bad Wörishofen und Mindelheim gibt es keine Berufswehr, hier stellen ebenfalls Ehrenamtliche die Einsatzkräfte – und eine Werksfeuerwehr. Ebenso gab es bei der Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrkräfte im vergangenen Jahr ein Plus: 159 Lehrgänge, unter anderem zum Gruppenführer, zum Leiter einer Wehr oder als Gerätewart wurden absolviert. Noch immer liegen die Wehren aber hinter den Zahlen aus der Prä-Coronazeit.



So konnten Alexander Möbus und die anderen Mitarbeiter der Kreisbrandinspektion zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr für den aktiven Dienst (25 Jahre, 40 Jahre und sogar 50 Jahre) sowie zum Erreichen bestimmter Leistungsabzeichen im vergangenen Jahr auszeichnen.

Die Fachbereiche 5 und 10 wurden neu besetzt

Um dem immer vielfältigen Einsatzgeschehen Rechnung zu tragen, aber auch der Tatsache, dass immer mehr Frauen an vorderster Front bei der Brandbekämpfung stehen, wurden der Fachbereich 5 (Katastrophen- und Zivilschutz) sowie der Fachbereich 10 (Frauenarbeit) neu besetzt. Das konnte man dem Bericht des Vorsitzenden des Kreis Feuerwehrverbands Unterallgäu entnehmen. Darin ging es unter anderem um die Qualifizierung von Rettungskräften bei dem inzwischen sehr aktuell geworden Thema E-Mobilität. Nachdem die Aus- und Weiterbildung während der Pandemie eingeschränkt war, wurde hierzu ein Online-Seminar angeboten. Auch die Ausrüstung der Wehren muss mit Blick auf die E-Mobilität ergänzt werden.So gibt es mittlerweile spezielle Rüstsätze für den Fall, dass ein Elektroauto verunfallt oder in Brand gerät. Interessierte konnten sich davon bei einer Vorführung ein Bild machen und sich auch bei der Fahrt zur Interschutz, der Fachmesse für Rettungskräfte in Hannover im vergangenen Jahr, darüber informieren. Während sich Feuerwehrfeste größter Beliebtheit bei der Bevölkerung erfreuen und entsprechend Besucher anziehen, wie etwa beim 160-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim Ende September, war hingegen das Wetter beim Kreisfeuerwehrtag Anfang Oktober in Ottobeuren zu Möbus Bedauern alles andere als einladend. Dort hatten sich die Fachbereiche des Kreisfeuerwehrverbandes, bestehend aus Atemschutz, Gefahrgut, Grundausbildung, Information und Kommunikation, Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte, Brandschutzerziehung, Jugend und der neue Fachbereich Einsatz, Katastrophenschutz und Zivilschutz präsentiert. „Die Feuerwehr Ottobeuren stellte hierzu ein Rahmenprogramm auf, wie man es nicht besser machen könnte“, resümierte der Kreisbrandrat. „Trotz des miesen Wetters ließen sich alle Beteiligten nicht die gute Laune verderben. Kurz gesagt, es hat allen Spaß gemacht und war ein Riesenerfolg“, schloss Alexander Möbus diesen Bericht und verband damit auch seinen Dank an alle helfenden Hände.



Eigens wurde bei der Versammlung auf die Psychosoziale Notfallversorgung der Einsatzkräfte (PSNV-E) eingegangen, auch die Hilfstransporte in die Ukraine seitens des Landesfeuerwehrverbands waren ein Thema sowie die Alarmierungsbekanntmachung ABeK, die Alarmierung im Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz in Bayern

