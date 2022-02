Unterallgäu: Hinweis auf „runden“ Geburtstag führt beinahe zu Verkehrsunfall

Ein Anwohner der Hauptstraße in Lachen wurde kreativ und wollte auf besondere Art auf einen 60. Geburtstag hinweisen (Symbolfoto). © PantherMedia/stadtratte

Lachen/Unterallgäu – Geschwindigkeitsschilder zum „runden“ Geburtstag aufstellen kann schließlich jeder. Wer heutzutage up-to-date sein will, macht es digital. Um auf einen 60. Geburtstag hinzuweisen, hatte ein Anwohner eine digitale Geschwindigkeitstafel umprogrammiert, was in Lachen fast zu einem Unfall geführt hätte.

Bereits am Mittwoch (9.2.2022) gegen 14:30 Uhr wäre es in der Hauptstraße in Lachen beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Pkw-Lenkerin gab an, dass ein vor ihr fahrendes Auto kräftig bremsen musste, was auch sie zu einer Vollbremsung zwang. Grund der Bremsung war eine umprogrammierte digitale Geschwindigkeitstafel, die in der Ortsdurchfahrt aufgestellt war. Diese zeigte wechselnd die tatsächlich fahrende Geschwindigkeit sowie eine rot umrandete Geschwindigkeit in Höhe von 60 km/h an. Aufgestellt wurde diese von einem Anwohner, der auf einen 60. Geburtstag hinweisen wollte.

Wurden noch weitere Verkehrsteilnehmer durch die aufgestellte Tafel gefährdet?

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen, dass sich weitere Zeugen bzw. Geschädigte melden sollen, die aufgrund dieser Tafel gefährdet wurden. Mitteilungen unter der Rufnummer 08331/100-0.

(MK)