Mission erfolgreich abgeschlossen

Unterallgäu: „Nachwuchs-Astronauten“ üben in der JuBi Babenhausen

Von: Tom Otto

Acht der 23-köpfigen „Raumfahrt-Crew“ waren Mädchen, die sich den deutschen Astronauten Alexander Gerst zum Vorbild nahmen. Die Jugendlichen kamen aus den Realschulen und Gymnasien des Bezirks Schwaben von Öttingen im Norden bis Kaufbeuren im Süden. © Tom Otto

Babenhausen – Bereits zum zweiten Mal bot die Babenhauser Jugendbildungs- und Begegnungstätte (JuBi) vor Kurzem einen viertägigen Workshop zum Thema Raumfahrt an. Mit fachlicher und personeller Unterstützung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen konnten 23 Jugendliche Antworten auf ihre Entdeckerfragen erarbeiten. Vor zwei Jahren beim ersten „Bavarian Space Camp“ waren es nur zwei Mädchen, die mitmachten, heuer waren es bereits acht. Weitere 15 Jungen, ebenfalls alle im Alter von 13 bis 16 Jahren, haben es auf die Liste der Teilnehmenden geschafft.

Raumfahrt-Potenziale auch auf dem Land

Für Wissenschaft und Wirtschaft sind Raumfahrtthemen auch in Deutschland schon lange „Objekte der Begierde“, doch die Faszination des Weltalls und der Raumfahrt fesselt nicht nur Erwachsene, sondern auch Jugendliche. Noch bevor der Workshop ausgeschrieben wurde, waren bereits fast 30 Bewerbungen mehr als Plätze vorhanden. Der „Astronauten-Nachwuchs“ wollte wissen, wie es da draußen im Weltall so ist. Wie kommt man da hin, und was machen die Menschen dort und warum? Interaktive, spielerische, sportliche und kreative Aktivitäten sollten die Faszination des Weltalls und die Raumfahrt erlebbar machen. Der Babenhauser Markus Hobsch arbeitet als Raumfahrtingenieur bei der DLR in Oberpfaffenhofen und hatte die Idee zum „Space Camp“. Er wollte Jugendliche für die Themen der Raumfahrt begeistern und auch als möglichen zukünftigen Arbeitsplatz vorstellen. Wissenschaft und Forschung spielten leider im hiesigen ländlichen Raum kaum eine Rolle, dabei gäbe es dort große Potenziale, so Hobsch. Gemeinsam mit dem JuBi-Team wurde ein Konzept erarbeitet, das mit den Mitteln der Erlebnispädagogik handlungsorientiert die Raumfahrt im Team bearbeitet und dabei gemeinsam Kompetenzen erweitert.



Die Jugendlichen konnten simulieren, wie es ist, als Astronaut im Weltall zu arbeiten und in einer menschenfeindlichen Umgebung wie im Weltall zu leben. Wie arbeitet man in der Raumfahrt und unterstützt vom Boden aus die Astronauten im Weltall? Die Teilnehmenden lernten verschiedene historische Ansichten des Universums kennen, welche Raumfahrzeuge es gibt und wozu sie gut sind. Die JuBi-Küche versorgte die angehenden Raumfahrtforscher sogar mit eigens angefertigter „Astronautenkost“.



Kommunikationsfähigkeit und praktisches Geschick waren – wie im richtigen Raumfahrtleben – nötig und wurden trainiert: Beim Arbeiten im All konnten die Jugendlichen lernen worauf es ankommt, wenn man Astronauten vom Boden aus Anweisungen erteilt. So mussten die Gruppen ihren Space-Teams „im All“ per Walkie-Talkie umsetzbare Anweisungen ohne Sichtkontakt geben, mit denen Satelliten repariert werden konnten. Dabei schwebten die angehenden „Astronauten“ an Seilen gesichert quasi schwerelos bei ihren Reparaturarbeiten unter der Decke der JuBi-Turnhalle. Raketen mit Druckluft-Wasserantrieb wurden selbst gebaut, getestet und später durch Raketen mit Sauerstoff-Wasserstoffgemisch ersetzt. Diese Flugobjekte mussten zuvor beim Memminger Flughafen angemeldet werden und bekamen aus Sicherheitsgründen auch nur die Zulassung bis zu einer Flughöhe von maximal 100 Metern. „Ins All“ konnten sie damit zwar nicht geschickt werden, in diesem simulierten Fall war es dennoch erfolgreich geglückt, sie in den Luftraum über Babenhausen steigen zu lassen und sie mit den integrierten Fallschirmen wieder zu „bergen“.

Mission erfolgreich abgeschlossen

Die Begeisterung war auch heuer wieder sehr groß. „Mission completed – die Mission ist abgeschlossen“ hieß es dann auch am Ende. Mittlerweile ist der Zuspruch längst von den Jugendlichen auf deren Lehrkräfte übergegangen. Bereits zum zweiten Mal konnte in der Zwischenzeit nach dem ersten „Bavarian Space Camp“ eine zweitägige Lehrerfortbildung zu den Grundlagen der Raumfahrt angeboten werden.



Wenn es nach JuBi-Leiter Michael Sell geht, könnte das „Space Camp“ gerne einmal jährlich stattfinden. Doch der Workshop ist aufwändig und „ohne die Hilfe von Partnern für die JuBi nicht zu stemmen“, so Sell. Die Finanzierung konnte mit Mitteln des Bayerischen Jugendrings (BJR) gefördert werden. Die praktische Umsetzung erfordert jedoch ebenfalls ein weit gefächertes Zutun anderer Partner wie beispielsweise der örtlichen SFB Group, die die praktische Ausstattung mit Satelliten-Bestandteilen, technischem Gerät und Team-Ausrüstung erneut unterstützte.

