Dolmetscher/innen in Memmingen gesucht

Die Stadt Memmingen sucht Dolmetscher/innen für Deutsch und Ukrainisch. © mariakarabella

Memmingen - Das Ausländeramt der Stadt Memmingen sucht für Dolmetschertätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine Personen, die Deutsch und Ukrainisch sprechen.

Deren Hilfe wird zum Beispiel für Gespräche bei der Erstaufnahme oder in individuellen Fällen benötigt. Wer Interesse hat, ist gebeten sich per Mail an auslaenderamt@memmingen.de zu wenden und seine Kontaktdaten anzugeben. Nachfragen sind auch telefonisch unter 08331/850-765 oder -760 möglich.



Für die Dolmetschertätigkeit wird ein Anerkennungsbetrag bezahlt. Das Ausländeramt wäre dankbar, wenn Arbeitgeber ggf. ihre ukrainisch-deutsch sprechenden Mitarbeiter/innen für diese Tätigkeit zum Teil freistellen könnten. Zusätzlich wäre zeitliche Flexibilität für die Arbeit von Vorteil. Individuelle Absprachen zu Umfang und Zeiten sind möglich. In Einzelfällen genügt unter Umständen auch eine telefonische Sprachhilfe. (MK)