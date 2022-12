ADFC: „Das Allgäu radelt jetzt gemeinsam“

Drei ADFC Kreisverbände und OG Isny vereinbaren enge Zusammenarbeit

Allgäu - Mehr Power, mehr Sichtbarkeit, mehr ADFC - so lautet die Gleichung für die Zukunft des Radfahrens zwischen Memmingen und Mindelheim, zwischen Kempten und Oberstdorf, zwischen Buchloe, Marktoberdorf, Immenstadt und Isny.

Die drei Kreisverbände (KV) und die Ortsgruppe (OG) Isny des „Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs“ (ADFC) im Allgäu bündeln ihre Kompetenzen, ihr Engagement und ihr verkehrspolitisches Potential, um die Verkehrswende weiter voranzubringen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des ADFC.

„Von der ADFC Allgäu Allianz erwarte ich mir Synergien und gegenseitige Unterstützung bei übergreifenden Themen und Motivation und Inspiration für lokale Themen durch einen Austausch über die Kreisgrenzen hinweg,“ skizziert Johannes Auburger vom KV Kaufbeuren-Ostallgäu seine Erwartungen an das neue Radl-Bündnis. Robert Blaser-Sziede vom ADFC Isny sieht Historisches am Horizont heraufziehen: „Isny hat das Allgäu im Namen und ist Teil des Allgäus. Die jetzt vereinbarte Zusammenarbeit ist ein Schritt, die Napoleonische Teilung des Allgäus rückgängig zu machen.“ Klaus Schuster vom KV Memmingen-Unterallgäu ergänzt: „Die ADFC Kreisverbände im Allgäu arbeiten künftig enger zusammen. Das bedeutet mehr Synergien und mehr Durchschlagskraft. Gemeinsam werden wir die Verkehrswende schaffen.“ Und Lutz Bäucker, der Vorsitzende des KV Kempten-Oberallgäu, betont: „Wir freuen uns sehr über diese bisher in Bayern einzigartige Kooperation so vieler ADFC-Kreisverbände, das macht unser Anliegen und unsere Kompetenz noch sichtbarer für die Allgäuer Öffentlichkeit.“

Neben einem gemeinsam herausgegebenen Newsletter mit wichtigen Terminen, Informationen und Hintergründen aus allen Ecken des Allgäus will die neue Allianz des Fahrrad-Clubs auch gemeinsame Aktionen durchführen. Das kann von einer Allgäuer Rad-Sternfahrt zur Unterstützung des erwarteten Volksbegehrens für ein bayerisches Radgesetz über gemeinsame Serviceaktionen für Radfahrer bis hin zu politischen Demonstrationen und Touren durchs Radfahrland Allgäu reichen. Auch Themen wie Fahrsicherheit auf und mit dem Rad, bessere Kreisgrenzen überschreitende Radschnellverbindungen oder die Radmitnahme in Zügen stehen im Fokus. „Das Allgäu radelt jetzt gemeinsam“, freuen sich die vier Vorsitzenden.

