Düstere Zukunft für regionale Wirtschaft

Von: Tom Otto

Dunkle Wolken ziehen auf über der regionalen Wirtschaft. Die Herbstumfrage der IHK ergab eine historisch schlechte Zukunftserwartung. © Tom Otto

Memmingen - „Erstmals seit der Einführung der IHK-Konjunkturumfragen in Bayrisch-Schwaben erwartet mehr als die Hälfte der Unternehmen, dass sich die Geschäftslage deutlich verschlechtern wird.“ So fasste die IHK-Regionalvorsitzende für Memmingen und das Unterallgäu Andrea Thoma-Böck den aktuellen Verlust an Zuversicht bei den hiesigen Betrieben zusammen.

Bei der Vorstellung der Ergebnisse der aktuellen Herbstumfrage der IHK am vergangenen Montag wurde eine weitere Verschlechterung sowohl der aktuellen Lage als auch der Erwartungen in den Unternehmen gegenüber dem vergangenen Frühjahr deutlich. Dabei ist der Pessimismus in Memmingen und dem Unterallgäu noch ausgeprägter als im restlichen Allgäu und Schwaben. IHK-Regionalgeschäftsführer Markus Anselment begründet diesen Umstand mit dem hohen Anteil an Produktionsbetrieben in der Region. Die Industrie leide unter den extremen Preissteigerungen bei Energie und Grundstoffen sowie der stockenden Lieferketten sogar bei innerdeutschen Lieferanten. Ein Alarmsignal sei auch der weitere deutliche Rückgang der Investitionsabsichten in ganz Bayrisch-Schwaben. Sollte dieser Trend anhalten, würde das die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standortes langfristig schwächen und zu einer Deindustrialisierung führen.

Deindustrialisierung droht

Aktuell beschäftigten sich laut Anselment bereits etwa 15 Prozent vor allem der größeren Unternehmen mit Abwanderungsplänen oder zumindest Teilverlagerungen von Produktionsstandorten. Vor dem Hintergrund der aktuellen hiesigen Energiekosten, die etwa das Zehnfache derer in den USA oder China ausmachen, sei das auch nachvollziehbar. Doch wenn einzelne Branchen erst einmal ihre Zelte hier abgebrochen hätten, sei dies meist eine unumkehrbare Entwicklung, wie das Beispiel der Kunstdüngerproduktion gezeigt habe.

Beschäftigungslage noch stabil

Ein Lichtblick ergab die aktuelle Umfrage bezüglich der Beschäftigungslage. IHK-Schwaben-Vizepräsident Dr. Albert Schultz konnte vermelden, dass in Memmingen und dem Unterallgäu etwa 80 Prozent der Unternehmen keine Entlassung vornehmen wollen und sogar noch neue Mitarbeiter suchen. Nach der Energiekrise sei der Fachkräftemangel nach wie vor die zweitgrößte Herausforderung für die Wirtschaft der Region.

Entgegen der sonst bei der IHK vorherrschenden Ablehnung staatlicher Eingriffe ins Wirtschaftsleben fordert sie in dieser aktuellen Krise genau das Gegenteil: kurzfristig müsse der Staat mit der Energiepreisbremse eingreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. „Auch wenn klar ist, dass das keinen langfristigen Sinn macht, sondern nur reine Symptombekämpfung ist“, so Dr. Schultz. Skepsis macht sich bei der IHK auch hinsichtlich der bisherigen Preisfindung für Energie und Rohstoffen über die Börsennotierungen breit. Die Anfälligkeit für Spekulationen müsse hier auf Sicht ausgehebelt werden.

Spannendes Jahresende erwartet

Am Silvestertag laufen für sehr viele Unternehmen die Verträge mit den bisherigen Energieversorgern aus. Anders als bei Privatkunden und Haushalten, die automatisch in die so genannte Grundversorgung rutschen, müssen die Versorger gewerbliche Kunden nicht automatisch weiterbeliefern. Das kann dazu führen, dass Kunden den Betrieb nicht mehr fortführen können, oder zumindest nicht zu Preisen, die wettbewerbsfähig sind. Gerade bei kleineren energieintensiven Unternehmen könne das Datum bedeuten, dass sie entweder vorher noch bis zum Limit produzieren und ab Neujahr die Produktion ruhen lassen in der Hoffnung, in vier bis sechs Wochen dann günstiger Energie einkaufen zu können. Oder aber, dass der Betrieb gleich ganz zu gemacht wird, weil sich neben der Energieversorgung auch für die familieninterne Nachfolgeregelung keine Perspektive mehr finden lässt – die so genannte „stille Insolvenz“, so Markus Anselment.