„DURST - Warten auf Merlot“: Kabarett mit Philipp Weber in Bad Grönenbach

Der Kabarettist Philipp Weber ist am kommenden Freitag im Kursaal Bad Grönenbach im Haus des Gastes mit seinem neuen Programm zu Gast. © Inka Meyer

Bad Grönenbach - Am Freitag, 11. März 2022, um 20 Uhr findet das Kabarett „DURST - Warten auf Merlot“ mit Philipp Weber im Kursaal Bad Grönenbach im Haus des Gastes, Marktplatz 5, statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Vernünftiges Trinken will gelernt sein. Denn es ist ein Skandal, was dem Menschen im Lande des Reinheitsgebotes als trinkbar vorgesetzt wird. Nehmen wir Red Bull! Das Zeug schmeckt wie der Morgenurin eines zuckerkranken Gummibärchens. Manche glauben sogar, dass da Stierhodenextrakt drin ist. Dann wäre Red Bull kein Energydrink, sondern eine Ochsenschwanzsuppe. Und in einem Fruchtsaftgetränk können gerade mal sechs Prozent Frucht enthalten sein. Der Rest ist Wasser, Zucker, Farbstoffe … Wenn Sie ein „Shampoo Kiwi-Mango“ kaufen, haben Sie mehr Obst im Korb. Und dann ist da noch der Alkohol. Selbst die Leistungsträger dieser Gesellschaft langen heute kräftig zu. Es gibt Krankenhäuser, da schwankt die Chefarztvisite als Polonaise ins Zimmer. Und im Flugzeug kann man nicht mehr sicher sein: Wer hat mehr getankt, die Maschine oder der Pilot? Wer bringt Klarheit in die trüben Gewässer der deutschen Trinkkultur? Philipp Weber! „DURST – Warten auf Merlot“ ist ein furioses Meisterwerk der komischen Volksaufklärung.



Die Karten kosten 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Karten können in der Kur- und Gästeinformation Bad Grönenbach abgeholt oder über das Online-Formular (www.bad-groenenbach.de/veranstaltungen/kartenvorverkauf) reserviert werden. Bei der Veranstaltung gelten die Regelungen der Regierung hinsichtlich Maskenpflicht und G-Regel.

