Easy Rider-Spirit: Peter Schreiner & Die Relevanz veröffentlichten erstes Album

„1“ heißt das Album, das der Sänger, Songwriter und Musiker Peter Schreiner zusammen mit der Formation „Die Relevanz“ jetzt aufgenommen hat. © Klaus Voormann

Memmingen – Der bayerische Sänger, Songwriter und Musiker Peter Schreiner lieferte mit seinem jüngst erschienenen Solodebüt-Werk „1“ zusammen mit der Rockband „Die Relevanz“ ein Album ab, auf dem er zwischen Zeitgeist und Nostalgie, zwischen persönlichen Gefühlen und Gesellschaftskritik, Selbstverwirklichung und Provokation pendelt.

Bisher konnte sich Peter Schreiner mit seinen Coverbands Medicine Jar und Helter Skelter während mehrerer tausend gefeierter Konzerte einen überregionalen Ruf erspielen, bei denen er die Leute von der Großen Freiheit in Hamburg bis in den Circus Krone in München begeisterte. Mit seiner neuen Formation „Die Relevanz“ stellte er nun erstmals selbstkomponierte Songs vor, auf denen sich Peter Schreiner als sympathisch unangepasster Freigeist zwischen allen Stühlen präsentiert.

Gegründet wurde „Die Relevanz“ während des ersten globalen Lockdowns im Jahr 2020. In einer Zeit des absoluten Stillstands, als überall auf der Welt die Lichter in der Kunst und Kultur erloschen. Für Peter Schreiner, Drummer Oliver Dumin, Bassist Jens Mutter und Keyboarder und Organist Sascha Waibel ein nicht hinnehmbarer Status quo, dem es aus deren Sicht den Kampf anzusagen galt. Auf dem schlicht mit „1“ betitelten Debütalbum positionierte sich der im schwäbischen Winterrieden bei Memmingen beheimatete Sänger, Songwriter und Musiker zwischen Selbstverwirklichung und Streitkultur. „Kunst und Kultur sind die Gradmesser einer Gesellschaft“, so Schreiner. „Je höher beides entwickelt ist, desto höher auch die Entwicklung der ganzen Gesellschaft. Sie bestimmt unser Menschsein. Die Einstufung als nicht-systemrelevant hat mich geschockt und an extrem düstere Zeiten in diesem Land erinnert,“ erklärte der Musiker.

Die Lieder auf dem Album „1“ durchweht ein moderner Easy Rider-Spirit von Freiheit und Rebellentum, den Peter Schreiner & Die Relevanz mit jeder gespielten Note und mit jedem gesungenen Wort transportieren möchten. „Die Musik spiegelt mein persönliches Lebensgefühl wider. Mir geht es um Haltung, um Rückgrat,“ so Schreiner.

Auf ihrem Debütalbum bewegt sich die neu gegründete Truppe in einer bunten Grauzone zwischen Rock, Blues, Jazz, Singer- und Songwriter-Einflüssen, Krautrock, Irish Folk und sogar bayerischer Folklore. Schreiner betonte: „Jeder von uns bringt sich in die Songs ein. Die Einflüsse reichen dabei von den Beatles und den Rolling Stones über die Eagles, Blue Öyster Cult oder Chicago bis hin zu Hannes Wader, Georg Danzer und Wolfgang Ambros. Am Ende klingen die Songs immer anders, als wie wir sie ursprünglich im Kopf hatten. Doch Hauptsache, es fühlt sich gut und richtig an und macht Spaß.“

