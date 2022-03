Memmingen: Nur Erhöhung von Steuern und Krediten sichert ausgeglichenen Stadthaushalt

Von: Tom Otto

In absehbarer Zeit werden auch die Parkgebühren in der Stadt steigen, der Prozess soll allerdings in das „Parkraum-Management“ des geplanten Verkehrskonzept eingebettet sein. © Tom Otto

Memmingen - Stadtkämmerer Gunther Füßle stellte zu Wochenbeginn im Finanz- und Hauptausschuss der Stadt die überarbeiteten Eckdaten des Haushalts für das laufende Jahr vor.

Wie berichtet, musste der erste Entwurf aus dem vergangenen Dezember revidiert werden, da der Stadt trotz steigender Einnahmen die Kosten davonliefen.

Mit nur zwei Gegenstimmen verabschiedete der Finanzausschuss nun eine Erhöhung der Grundsteuern sowie eine deutliche Erhöhung der Kreditaufnahme. Nur so könne ein genehmigungsfähiger Stadthaushalt aufgestellt werden. Oberbürgermeister Manfred Schilder sprach von einer belasteten Zukunft und einer „gewaltigen Herausforderung“, die absehbaren Kosten überstiegen die planbaren Einnahmen immer mehr und das Ende der Preisspirale bei den Energiekosten sei noch nicht erreicht.



Die gestiegenen Grundsteuersätze seien zwar moderat, bringen der Stadt jedoch Mehreinnahmen in Höhe von knapp 400.000 Euro, so Füßle. Die letzte Grundsteuererhöhung wurde im Jahr 2003 vorgenommen. Als größte Kostentreiber nannte der Stadtkämmerer den Verwaltungsaufwand der Stadt mit knapp vier Millionen Euro mehr, davon alleine etwa 1,5 Millionen Euro mehr für den Bauunterhalt und die gestiegenen Energiekosten sowie die Personalkosten mit einem Plus von etwa 2,7 Millionen Euro. Auch der Zuschussbedarf für die Soziale Sicherung wird über 1,5 Millionen Euro mehr verschlingen als im vergangenen Jahr. Weitere große Ausgabenposten sind der Zuschussbedarf der Schulen mit fast elf Millionen Euro, das Klinikum mit zwei Millionen Euro sowie die Bäder, das Stadion und die Eishalle mit insgesamt knapp drei Millionen Euro.

Pro-Kopf-Verschuldung verdoppeln



Bevor eine erhöhte Neuverschuldung in Anspruch genommen werden könne, so Füßle verlange der Gesetzgeber jedoch eine Überprüfung der Einnahmemöglichkeiten von den Kommunen. Dies sei nun durch die Grundsteuererhöhung vollzogen worden. Die vorgesehene Neuverschuldung von etwa 15,6 Millionen Euro lässt den Schuldenstand der Stadt in diesem Jahr auf dann über 46 Millionen Euro steigen. Im vergangenen Jahr lag die pro-Kopf-verschuldung der Memminger Bürger noch bei etwa 500 Euro und damit deutlich unterhalb des bayerischen Durchschnitts von etwas mehr als 1.000 Euro pro Kopf. Mit der jetzt geplanten und notwendigen Neuverschuldung wird sich der Pro-Einwohner-Schuldentand am Jahresende voraussichtlich verdoppeln und im Durchschnittswert der bayerischen Städte und Gemeinden liegen. Die Steuerkraft je Einwohner liege jedoch immer noch etwas höher als im Landesmittel.



In der Ausschusssitzung wurde von einzelnen Stadträten auch eine Erhöhung der Gewerbesteuer in die Diskussion gebracht, jedoch mehrheitlich verworfen. Immerhin brächte eine Erhöhung der Gewerbesteuersätze von 10 Punkten etwa 1,1 Millionen Euro an Mehreinnahmen in die Stadtkasse. Aktuell sei eine solche Steigerung jedoch nicht geplant, so Oberbürgermeister Manfred Schilder und Stadtkämmerer Füßle.



Parkgebühren werden sich verändern



In den Fokus der möglichen Einnahmesteigerungen geraten jedoch die Parkgebühren in der Stadt. Schilder und Füßle kündigten eine intensive Diskussion im laufenden Jahr darüber an. Dabei sei es nicht mit einer allgemeinen Anhebung der Parkgebühren getan, sondern es müsse im Rahmen eines „Parkraum-Managements“ geklärt werden, wie die Gebührenstrukturen in das geplante Verkehrskonzept passen, so Manfred Schilder. Ungeklärt sei etwa, ob es eine Gratis-Viertelstunde zum Parkbeginn für alle geben solle oder Elektroautos eine Vergünstigung erhalten. In diesem Jahr 2022 wird sich zunächst nichts an den Parkgebühren ändern, Beobachter gehen jedoch davon aus, dass in etwa ein bis zwei Jahren hier eine neue Regelung kommen wird.



Anhebung der Elternbeiträge



Noch vor der Beratung der Haushaltseckdaten beschloss der Ausschuss die leichte Anhebung der Elternbeiträge für Kindergärten, KiTas und Schulbetreuung. Im Jugendhilfeausschuss wurde der Schritt bereits angekündigt (wir berichteten). Es handelt sich dabei um eine moderate Erhöhung im einstelligen Euro-Bereich je Monat, wie sie auch in der Vergangenheit alle zwei Jahre vorgenommen wurde. Die ursprünglich für vergangenen September vorgesehene Steigerung wurde aufgrund der Belastungen der vergangenen zwei Jahre durch die Corona-Maßnahmen zunächst ausgesetzt. Bei den neuen Sätzen handele es sich nach Angaben von Stadtkämmerer Füßle um eine durchschnittliche Steigerung von 103 auf 109 Euro pro Monat. Insgesamt beträgt der Deckungsbeitrag lediglich ein Plus von 15.000 Euro im Jahr für die Stadtkasse.