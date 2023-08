Ehrenbürgerschaft für Babenhausens Altbürgermeister Theo Lehner

Von: Tom Otto

Teilen

Schaffen gewürdigt: Altbürgermeister Theo Lehner (links) bekam vom aktuellen Bürgermeister Otto Göppel die Urkunde zur Ehrenbürgerschaft überreicht. © Tom Otto

Babenhausen - Fünfmal hintereinander hatten die Bürgerinnen und Bürger des Fuggermarktes Theo Lehner zu ihrem damaligen Ersten Bürgermeister gewählt.

Von 1979 bis 2008 hatte Lehner die Geschicke des Marktes maßgeblich mitgestaltet. Weitere fünfzehn Jahre musste er danach noch warten, bis der Marktgemeinderat in seiner Sitzung vom 21. Juni die Ehrenbürgerschaft beschloss. Die Urkunde wurde nun im Rahmen eines Festaktes im Saal des „Rössle“ im ehemaligen Zunfthaus überreicht.



Der jetzige Bürgermeister Otto Göppel betonte in seiner Laudatio, dass die Verleihung der Ehrenbürgerschaft die höchste Auszeichnung sei, die eine Kommune vergeben könne. Diese habe Lehner nun für seine Lebensleistung für den Markt Babenhausen als Wertschätzung erhalten. Göppel würdigte den neuen Ehrenbürger als einen Menschen, der dafür gesorgt habe, dass Menschen zueinander finden.

Ehrenbürgerschaft für Babenhausens Altbürgermeister Theo Lehner - Einsatz auf allen Ebenen

Lehner habe sein Amt mit Engagement und viel Einsatz auf allen Ebenen für die Gemeinde ausgefüllt. Göppel nannte nur einige der in seinen Augen wichtigsten Entscheidungen, für die sich der Altbürgermeister maßgeblich eingesetzt hatte.



Dazu zählten die Ausweisung dreier größerer Baugebiete und des Gewerbegebietes am westlichen Ortsrand. Beides sei die Voraussetzung dafür gewesen, dass sowohl die Bevölkerung stetig wachsen konnte als auch der wirtschaftliche Wohlstand mit den vielen neuen Arbeitsplätzen die Grundlagen schuf. In seine Amtszeit fielen zudem der Neubau des Kindergartens Lindenberg als auch der des neuen Feuerwehrhauses in der Bahnhofstraße. Die deutsch-französische Partnerschaft mit den Orten Argentré und Louvigné im Departement Mayenne sowie die Gründung und der Vorsitz des Partnerschaftsvereins würden sein Engagement für das Miteinander ebenso zeigen, wie seine maßgebliche Rolle bei der Gründung des ambulanten Pflegevereins und des Seniorenzentrums in Babenhausen. Bis heute ist Theo Lehner dort als erster Vorstand des Vereins aktiv.

Lehner blickt selbstbewusst aber auch selbstkritisch zurück

Noch im August, so bekannte er selbst, werde er 76 Jahre alt und sei bei bester Gesundheit. In seiner Dankesrede, die er mit gewohnt fester Stimme überzeugend und humorvoll vortrug, gab Lehner sich bescheiden. Ob er die Auszeichnung verdient habe, könne er nicht entscheiden, der Marktrat habe dies nun aber als richtig entschieden. Gleichwohl erinnerte er im Rückblick auf seine Amtszeit mit Selbstbewusstsein und zugleich selbstkritisch an viele Entscheidungen. Hätte er diese nochmal zu treffen, würde er sicher einiges anders machen.



Unter dem Beifall der gut Hundert Festgäste bedankte er sich auch bei seiner Gattin Brigitte, die ihn in all den Jahren überhaupt erst in die Lage versetzt habe, das Amt so auszufüllen, wie er es für richtig hielt. Lehner hofft, dass die Gemeinde auch in Zukunft lebens- und liebenswert bleibt. Anders als andere ehemalige Politiker, so bekannte Lehner gegenüber dem Kurier, habe er sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt nicht mehr in die Politik eingemischt und sich endlich Zeit für seine Familie genommen.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!