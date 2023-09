2025 geht es von Berlin nach Jerusalem

Ein Beitrag für ein friedvolles Europa: Friedenstreck macht Station in Memmingen

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Thomas Schuhmaier (rechts) durfte auch die originale Friedensglocke läuten. © Gunderlach

Memmingen-Steinheim – Der Friedenstreck 2023 machte auf seiner rund 470 Kilometer langen Tour durch Bayern und Baden-Württemberg Halt in Memmingen. An der Grundschule in Steinheim verbrachten die 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren acht Kutschen sowie den 15 Pferden und Ponys eine Nacht. Für die Stadt Memmingen wurden sie von Thomas Schuhmaier, Referatsleiter für öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt, begrüßt. Er überbrachte die besten Wünsche von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und übergab als Geschenk einen 25-Kilogramm-Sack Quetschhafer für die vierbeinigen Treckteilnehmer.

„Wir möchten unsere Ideen für ein friedvolles Europa verbreiten und mit Menschen aus ganz Deutschland in Kontakt kommen“, erklärt Friedbert Enders, stellvertretender Vorstand des Friedensglocken e.V. die Ziele der Gruppe. Der Verein Friedensglocken steht hinter den Friedenstrecks. Er wurde am 9. November – das „Schicksalsdatum“ der Deutschen, wie Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung schrieb – 2019 im brandenburgischen Brück gegründet. Der Verein möchte einen Beitrag für ein friedvolles Europa leisten und zwar, indem er über seine Pferdetrecks mit Menschen im In- und Ausland in Begegnung tritt und ins Gespräch kommt. Darum gibt es an jedem Halt auch immer einen Vortrag zum Thema Frieden und Interessierte sind eingeladen, sich alles anzuschauen und durch das Lager zu laufen. Im Mittelpunkt der Trecks steht die „Friedensglocke“. Diese ist aus Munitionsschrott des Zweiten Weltkriegs gegossen. Sie wird auf einer eigens für ihren Transport hergestellten Kutsche von vier Haflingern gezogen. Auf der Glocke sind eine Friedenstaube, ein Kreuz, der Spruch „Jagt dem Frieden nach mit jedermann“ sowie das Wort Frieden in verschiedenen Sprachen eingraviert.



Der Friedenstreck 2023 machte vor einigen Tagen für eine Nacht Halt in Memmingen. 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 15 Pferde und Ponys waren auf der insgesamt knapp 470 Kilometer langen Tour von Nersingen/Leibi über Schloss Kaltenberg, Marktoberdorf, Leutkirch und Memmingen und wieder zurück nach Nersingen mit dabei. © Gunderlach

2025 geht es von Berlin nach Jerusalem

Das große Ziel des Vereins Friedensglocken ist der Friedenstreck 2025. Dieser soll am 8. Mai in Berlin starten und am 24. Dezember in Jerusalem ankommen. Der Starttag ist bewusst gewählt, denn der 8. Mai ist der „Tag der Befreiung“. 1945 erfolgte an diesem Tag die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht, womit der Zweite Weltkrieg endete. Rund 4.800 Kilometer wird der Treck auf der geplanten Tour 2025 zurücklegen. Dabei soll es auch durch die großen Städte mit ihren Wahrzeichen gehen, beispielsweise über die Bosporusbrücke in Istanbul oder durch Damaskus.

Friedensglocke läutet zur Abfahrt

Dieses Jahr führte der Treck rund drei Wochen durch Bayern und Baden-Württemberg. 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland waren mit dabei. Beispielsweise der 15-jährige Jakob aus Brandenburg. „Ich wollte ausprobieren, wie es mir gefällt und weil ich die Mission wichtig finde“, erzählt er. Ähnlich beschreibt es eine Teilnehmerin aus Mainz, die für eine Woche mitfährt. „Die Gemeinschaft ist super und es ist ein tolles Gefühl“, berichtet sie. Übernachtet wird entweder im Zelt oder in der Kutsche.



Gastgeschenke ausgetauscht: Friedbert Enders (links), stellvertretender Vorstand des Vereins Friedensglocken e. V., überreichte Thomas Schuhmaier (rechts), Referatsleiter für öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Memmingen, eine kleine Friedensglocke als Gastgeschenk. Schuhmaier hatte ebenfalls ein Präsent dabei und übergab dem Treck 25 Kilogramm Quetschhafer für die Pferde. © Gunderlach

Während des Trecks hat jede und jeder eine feste Aufgabe, beispielsweise Küchendienst oder man ist für die Pferde zuständig. Außerdem gibt es einen Zeitplan. Morgens werden ab 6 Uhr die Pferde versorgt, ab 7 Uhr gibt es Frühstück, bevor der Aufbruch vorbereitet wird. Punkt 9 Uhr rollt der Treck jeden Tag weiter. Die Zeit gibt dabei aber nicht die Uhr, sondern die große Friedensglocke vor, die zur jeweiligen Uhrzeit geläutet wird. Begleitet werden die Kutschen von mehreren Fahrzeugen, zum Beispiel dem Küchenwagen oder einem großen Truck, in dem das Futter für die Pferde gelagert wird.



Der Friedenstreck 2023 endete zwei Tage nach dem Stopp in Memmingen wieder am Ausgangspunkt in Leibi in Nersingen bei Ulm.





Weitere Informationen zu der Idee und zum Verein gibt es auf www.friedenstreck.de.

