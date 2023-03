Ein einsatzreiches Jahr für die Feuerwehr Amendingen

Teilen

Die Geehrten: (v. links) Patrick Biedermann, Andreas Baumberger, Rainer Scheel und Xaver Rampp. © FF Amendingen

MM-Amendingen - In diesem Jahr konnte die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Amendingen ohne Corona bedingte Verzögerung zum gewohnten Zeitpunkt im Feuerwehrhaus abgehalten werden.

Nach einem herzlichen Grußwort von Oberbürgermeister Manfred Schilder, sprach Kommandant Jochen Müller über ein Allzeit-Hoch von 76 Einsätzen, bestehend aus 20 Bränden, 28 Technischen Hilfeleistungen (davon allein 13 Verkehrsunfälle), 22 Brandmeldeanlagen und sechs Einsätzen mit Gefahrgut. Mit dieser hohen Einsatzzahl gehört die Feuerwehr Amendingen zu den zehn meistalarmierten Feuerwehren im Funkverkehrsbereich Memmingen/Unterallgäu. Hierbei blieb ein Einsatzszenario, das sich am 2. Februar abspielte, bis heute in besonderer Erinnerung, die Sprengung des Geldautomaten im damaligen V-Markt Gebäude. Eine Frau musste dabei unter Atemschutz aus dem verrauchten Gebäude gerettet werden. Ergänzend zu den Einsätzen kamen für die 57 aktiven Mitglieder noch weitere 34 Übungsabende hinzu, über die der Zweite Kommandant Frank Oberrieder referierte. Vorstand Markus Döhl berichtete über wieder ansteigende Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr. So konnte ein internes Bockbierfest, ein Kameradschaftsabend sowie die Weihnachtsfeier stattfinden. Der traditionelle Fahrradausflug und auch eine kleine Abschiedsfeier des alten Feuerwehrhauses durften natürlich auch nicht fehlen.

Beim Ausblick für das Jahr 2023 konnte erfreulicherweise das am 30. April stattfindende Bockbierfest angekündigt werden. Auch der stellvertretende Jugendwart Johannes Ebner ließ das vergangene Jahr Revue passieren und erzählte von zahlreichen Unternehmungen der Jugend.

Die neu gewählte Vorstandschaft der Freiwilligen Feuerwehr Amendingen e. V.: (v. links) Jochen Müller, Herbert Müller, Vanessa Döhl, Markus Döhl, Stephan Neher, Andreas Baumberger, Thomas Engel, Fabian Mazenik, Frank Oberrieder, Stefan Becker und Johannes Ebner. © FF Amendingen

Bei den diesjährig anstehenden Neuwahlen der Vorstandschaft wurden die beiden Vorstände Markus Döhl und Stephan Neher sowie Kassier Thomas Engel in ihren Ämtern bestätigt. Zum neuen Schriftführer wurde Fabian Mazenik als Nachfolger von Matthias Böckh gewählt. Tobias Ebner übergab sein Amt an die von der Jugendfeuerwehr neu gewählte Jugendsprecherin Vanessa Döhl.

Ehrungen

10 Jahre aktiven Dienst:

Patrick Biedermann

Patrick Biedermann 25 Jahre aktiven Dienst:

Andreas Baumberger

Andreas Baumberger 30 Jahre Mitgliedschaft:

Florian Roese

Florian Roese 40 Jahre aktiven Dienst:

Thomas Müller, Rainer Scheel und Christian Thiel

Thomas Müller, Rainer Scheel und Christian Thiel 60 Jahre Mitgliedschaft:

Franz Schreiner

Franz Schreiner 65 Jahre Mitgliedschaft:

Ernst Walter und Xaver Rampp

Ernst Walter und Xaver Rampp 70 Jahre Mitgliedschaft:

Hans Frey und Martin Haag

Konnten sich über eine Beförderung freuen: (v. links) Johannes Rudolf, Stefan Becker und Tobias Ebner. © FF Amendingen

Beförderungen

Feuerwehrmann:

Tobias Ebner

Tobias Ebner Oberfeuerwehrmann:

Georg Dauner Jun.

Georg Dauner Jun. Hauptfeuerwehrmann:

Stefan Becker

Stefan Becker Hauptlöschmeister:

Johannes Rudolf

Johannes Rudolf Stellv. Fahrdienstleiter:

Christian Thiel

mk

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!