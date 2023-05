Wohlfühlatmosphäre für die Schüler

Ein Meilenstein für Buxheim: Feierliche Eröffnung der generalsanierten Grundschule

Von: Rainer Becker

Teilen

Der Kinderchor der Grundschule sorgte für die passende musikalische Umrahmung der Feierlichkeiten. © Rainer Becker

Unterallgäu – Nach einer lediglich 20-monatigen Bauzeit - Baubeginn war im Juli 2021 - sind die umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten der Grundschule in Buxheim zu einem guten Ende gekommen. Das gesamte Gebäude, das noch aus den 1960er-Jahren stammt, wurde energetisch generalsaniert und modernisiert - mit viel Holz, einer PV-Anlage auf dem Dach und ist nun auch barrierefrei.

Die ersten 70 Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte waren bereits um die Osterzeit aus den Räumen im Marianum zurückgekehrt, wo sie während der Bauphase untergekommen waren. Insgesamt kann die Grundschule mit dem Bereich der Offenen Ganztagsschule (OGTS) künftig 120 Schüler beherbergen – und ist somit dem Rechtsanspruch (ab 2026) um Jahre voraus.

Viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kirche sowie die Vertreter der Elternschaft und des Lehrerkollegiums waren u.a. zur feierlichen Eröffnung gekommen, um einen Blick in die neugestalteten Schulräume zu werfen. In jedem der hell und freundlich gestalteten Klassenräume gibt es Medientafeln und Dokumentenkameras. Gemütliche Sitzgruppen und Leseecken laden zum Verweilen ein. Wie Erster Bürgermeister Wolfgang Schmidt berichtete, sei die Umgestaltung und der Umbau der Schule „ein Meilenstein in der Geschichte Buxheims“. Dies sei das größte, umfangreichste und kostenintensivste Projekt seit Jahren, so Schmidt. Von den etwa 7,9 Millionen Euro Kosten werden durch Fördermittel zum Glück sechs Millionen von der FAG-Förderung abgedeckt. Knapp zwei Millionen wird die Gemeinde Buxheim tragen. Der Buxheimer Rathauschef bedankte sich unter anderem bei den 50 beteiligten Firmen und allen Mitwirkenden für die „Punktlandung“: In nur 20 Monaten sei das gewaltige Projekt umgesetzt worden. Er selbst habe jeden Mittwoch um 11 Uhr an den „Jour fixe“-Terminen teilgenommen und es wären immerhin 60 Termine notwendig gewesen.



Wohlfühlatmosphäre für die Schüler

Neben der energetischen Sanierung und der nachhaltigen Bauweise wurde ebenfalls Wert auf eine freundliche und einladende Atmosphäre gelegt. „Wir wollen eine Wohlfühlatmosphäre schaffen“, so Ulrike Jakob vom Architekturbüro Jakob. „Jetzt ist es an uns, das Schulhaus mit Leben zu füllen“, so die Schulleiterin Melanie Fischer. Auch der stellvertretende Landrat des Landkreises Unterallgäu, Dr. Stephan Winter, betonte „Schule heißt Heimat“.



Begleitet wurde die Eröffnung von einigen Musikstücken des Kinderchores mit den passsenden Liedern wie „Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns nach Buxheim gehen“ oder „Stein auf Stein, Stein auf Stein, die Schule soll bald fertig sein“. Nach der Segnung durch Pater Vincent konnten die Besucher sich gerne und umfassend über die erfolgten Umbauarbeiten informieren und das vorbereitete (Kinder-)Programm genießen.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!