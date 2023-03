Abwechslungsreiches Programm im Jahr 2023

Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren startet in die neue Saison

Von: Rainer Becker

Teilen

Von der Heimatstube zum Freilichtmuseum: das Schwäbische Bauernhofmuseum in Illerbeuren. © Rainer Becker

Illerbeuren - Seit 1. März hat das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren wieder die Tore für die neue Saison geöffnet. Die ersten fünf Paare erhielten einen freien Eintritt, einen Liebstöckel im Tongefäß sowie eine Freikarte für einen weiteren Museumsbesuch.

Die Besucher wurden zuerst von einem ungewöhnlichen Empfangskomitee, einer kleinen Ziegenherde, willkommen geheißen. Als sich die Türen öffneten, begrüßten auch Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer und seine Mitstreiter die ersten Gäste: „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht und wir den Besuchern ein buntes und vielfältiges Programm anbieten können. Der neuerliche Wintereinbruch und die Kälte werden heute nicht allzu viele Besucher ins Museum locken; trotzdem tut das der guten Stimmung keinen Abbruch und wir zeigen, dass wir wieder vor Ort sind.“ Zu Gast bei der Eröffnung waren auch der stellvertretende Bezirkstagspräsident Edgar Rölz, Landrat Alex Eder, Bürgermeister Hermann Gromer und die Vorsitzende des Heimatdienstes Illertal, Simone Zehnpfennig-Wörle.

Bei der Pressekonferenz (v. links) Landrat Alex Eder, Stellvertretender Bezirkstagspräsident Edgar Rölz und Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer. © Rainer Becker

Dank für den unermüdlichen Einsatz

In seiner Ansprache dankte der stellvertretende Bezirkstagspräsident Edgar Rölz allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz. Der Erfolg des Bauernhofmuseums beruhe nicht zuletzt darauf, dass sich die Mitarbeiter vor Ort mit dem

Museum in hohem Maße identifizieren und sich mit viel persönlichem Engagement einbringen. Er brachte auch die Umbenennung des Bauernhofmuseums in Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren vor, die im Juli vollzogen werde. „Damit geben wir dem Museum auch nach außen hin den Anstrich, den es verdient. Aufgrund seiner Größe und inhaltlichen Vielfalt ist der Aufstieg in die ‚Erste Liga der Freilichtmuseen‘ mehr als verdient.“



Abwechslungsreiches Programm im Jahr 2023

Für 2023 steht einiges auf dem Programm: Außerhalb der Ausstellungen sind noch besondere Höhepunkte vorgesehen: Am 21. Mai der Internationale Museumstag, am 16. Juli eine Feuerwehroldtimerschau, am 13 August der Erntetag, am 9. und 10. September die 42. Handwerkertage, am 1. Oktober der Obsttag sowie am 25. und 26. November eine Weihnachtswerkstatt.



Unter anderem sind kostenlose und anmeldefreie Führungen für Kinder (jeden letzten Sonntag im Monat ab 14 Uhr) und Erwachsene (jeden ersten Sonntag im Monat ab 13 Uhr) geplant. Dauerausstellungen wie „500 Jahre Schützengeschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwart“ sowie „Sichtbar machen: FrauenGestalten“ und im Spalierobstmustergarten „Obst in Form“ runden das diesjährige Programm ab. Gerne können sich die Besucher auch im Museumsgasthof „Gromerhof“ mit Biergarten oder in der Brotzeitwirtschaft „Schiefe Torfwirtschaft“ verköstigen lassen oder sich in der Hafnerei mit Werkstatt und Verkauf mit Allerlei versorgen.



Klares Bekenntnis zum Museum

Bei der Pressekonferenz erklärte der Unterallgäuer Landrat Alex Eder, dass er stolz sei, dass ein so großes Museum in der kulturellen Landschaft seinen Landkreis bereichert. Eder verhehlte nicht, dass er bei großen Finanzierungsvorhaben auch schon mal die eine oder andere kritische Nachfrage stelle, aber insgesamt sei seine Begeisterung für das Museum ungebrochen. „Das Schwäbische Bauernhofmuseum erfüllt über seinen wissenschaftlichen Anspruch hinaus wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgaben und ist außerschulischer Lern- und Begegnungsort“, so Eder. „Der Blick in die Vergangenheit ist wichtig, damit wir heute lernen können, was man früher ganz automatisch und intuitiv gelebt hat.“ Insbesondere weist Eder auf den ressourcenschonenden Umgang mit Nahrungsmitteln, mit Energie und mit den Tieren hin. Auch Bürgermeister Hermann Gromer fand für das Museum viele lobende Worte und sprach Dr. Niethammer und seinem Team seinen Dank aus.



Festspiel im Juli: „Schwedenkrieg und Hexenwahn“ von Jakob Fickler

Die Vorsitzende des Heimatdienstes Illertal, Simone Zehnpfennig-Wörle, stellte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Museumsteam in den Vordergrund und verwies insbesondere auf das alle 25 Jahre stattfindende Festspiel auf dem Museumsgelände. In diesem Jahr wird im Juli das Stück von Jakob Fickler „Schwedenkrieg und Hexenwahn“ unter der Regie von Regisseur Richard Aigner zum vierten Mal inszeniert und behandelt den 30-jährigen Krieg in unserer Heimat. Gespielt wird das Stück überwiegend von Laiendarstellern. „Das ganze Dorf ist involviert und arbeitet hochengagiert“, so Zehnpfennig-Wörle. Das Museum unterstützt den Heimatdienst und stellt im Vorfeld Räumlichkeiten zur Verfügung und bietet Gelegenheit im Eingangsbereich eine eigene Kasse für den Vorverkauf. Die Aufführungen im Juli finden jeweils mittwochs, freitags und samstags um 20:30 Uhr statt.



Viele Besucher auch in der Corona-Zeit im Schwäbischen Bauernhofmuseum

Dr. Niethammer zeigte sich stolz darüber, dass selbst im Corona-Jahr 2022 noch rund 48.000 Besucher ins Museum kamen (2019 waren es 55.000) und ist sehr zuversichtlich, dass es in 2023 – auch aufgrund des gut bestückten Veranstaltungskalenders – wieder viele Besucher werden. „Das Museum ist zu jeder Jahreszeit spannend“, so der Museumsleiter. Denn neben den aktuell 35 Gebäuden (hier wird noch ausgebaut) gibt es auch viel zu sehen und zu erleben, wie die Spielplätze und die alten Tierrassen. Konkret ist man derzeit damit beschäftigt, alle Wege, soweit wie irgend möglich, barrierefrei zu gestalten. Denn, das Museum ist für alle Generationen gedacht und wo kann man, wie in Illerbeuren, 350 Jahre Geschichte in Schwaben so gut nacherleben und nachfühlen.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!