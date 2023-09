Ein neues Abenteuer beginnt: Erstklässler starten ins Schuljahr

Von: Michaela Breuninger

Rücksicht auf Abc-Schützen nehmen: Für die Erstklässler beginnt mit dem ersten Schultag ein neuer Lebensabschnitt. Verkehrsteilnehmer sollten deshalb besonders aufmerksam sein (Symbolfoto) © PantherMedia/lumen digital

Memmingen – An den meisten Schulen in Bayern werden am Dienstag, 12. September 2023, zahlreiche Erstklässler eingeschult. Ein aufregender Tag für die Kinder, denn für sie beginnt mit dem ersten Schultag auch ein neuer Lebensabschnitt.

Die Einschulung ist für die Kinder einer der aufregendsten Tage in ihrem noch kurzen Leben, denn zum ersten Mal lernen sie ihre Lehrkräfte kennen und sehen ihr Klassenzimmer. Die Freundschaften, die hier geschlossen werden, halten oftmals ein Leben lang. Der Weg zur Schule ist für sie (und viele Eltern) ebenso eine neue Erfahrung und meist sind sie auch hier „Anfänger”. Deshalb achtet die Polizei zu Beginn des Schuljahres besonders auf Schulwegsicherheit und führt verstärkt Kontrollen durch. Damit die kleinen Abc-Schützen sicher zur Schule und nach Hause kommen, verteilt die Verkehrswacht Memmingen und Umgebung e.V. auch in diesem Jahr wieder an alle Schulanfänger in den Grundschulen gelbe „Sicherheitswesten“.

