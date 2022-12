Ein Stern weist den Weg: Erkheim lädt zum Krippenweg ein

Noch bis zum 15. Januar 2023 kann man in Erkheim dem Krippenweg quer durch den Ort folgen. Insgesamt sind 120 Darstellungen von 75 Künstlern an 67 Standorten in der Marktgemeinde zu bestaunen. © Privat

Erkheim - In Erkheim ist der 3. Krippenweg von den Krippenfreunden Erkheim – Günztal eröffnet worden. Insgesamt sind 120 Darstellungen von 75 Künstlern an 67 Standorten in der Unterallgäuer Marktgemeinde bis zum 15. Januar 2023 zu bestaunen.

Ein gelber Stern am Straßenrand weist auf die Krippen hin, die in den Fenstern von Häusern, Schaufenstern von Geschäften, aber auch in den beiden Kirchen ausgestellt und über den gesamten Ortsteil verteilt sind. Will man alle Krippen besichtigen, muss man einen Weg von über neun Kilometern zurücklegen. Die Krippen bleiben bis zum 15. Januar 2023 aufgestellt und sind am Abend bis 22 Uhr beleuchtet. Die Darstellungen sind vielfältig: von alten Hauskrippen bis zu modernen Formen, von heimatlicher bis hin zur orientalischen oder afrikanischen Darstellung, von unterschiedlich verwendetem Material wie Holz, Wolle, Glas, Gips, Metall bis hin zu Kunststoff. Highlight des diesjährigen Krippenweges ist ein überdimensionaler Schwibbogen mit sechs Metern Breite und drei Metern Höhe auf dem Krone-Areal. Erstmals sind auch neun Bilder mit Weihnachtsmotiven von Erkheimer Künstlern ausgestellt. Diese werden für einen guten Zweck versteigert.

Musikalische Darbietungen an verschiedenen Tagen

Auf dem Krone-Areal gibt es an bestimmten Tagen auch musikalische Darbietungen. Am Neujahrstag spielt ab 18 Uhr die Musikkapelle Markt Erkheim, am Freitag, 6. Januar (Dreikönig), singt ab 15 Uhr der Bäuerinnenchor, am Sonntag, 8. Januar, tritt ab 18 Uhr der Sängerbund Erkheim mit dem Allgäuer Bauernchor auf und am Sonntag, 15. Januar, spielt ab 18 Uhr die Musikkapelle Egg a. d. Günz. Im Hof des Krone-Areals gibt es an den Wochenenden und Feiertagen ab 16 Uhr Glühwein und auch eine Kleinigkeit zu essen. Flyer mit allen Standorten liegen in den meisten Geschäften in Erkheim aus. Zudem sind an vielen Stellen im Ort Behältnisse mit Flyern angebracht. Auf der Internetseite steht er auch zum Download bereit. Dort gibt es auch weitere Informationen.

(MK)

