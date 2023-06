Einhorn-Apotheke in Memmingen mit dem Denkmalspreis 2023 ausgezeichnet

Ein einzigartiges Bauwerk: Für die denkmalpflegerische Sanierung der Einhorn-Apotheke in Memmingen hat Inhaber und Bauherr Christian Reinwald den Denkmalpreis 2023 erhalten.

Ein Schmuckstück der Altstadt

Memmingen – Sie haben Häuser aufwändig saniert, moderne Bauprojekte umgesetzt oder sich dafür eingesetzt, Ortskerne zu erhalten: Der Bezirk Schwaben ehrte die Preisträgerinnen und Preisträger der Denkmal- und Architekturpreise bei der diesjährigen Preisverleihung im Zehntstadel dafür, dass sie die kulturelle Landschaft der Region bereichern und erhalten.

Der Bezirk Schwaben vergibt jährlich seit 2002 einen Denkmalpreis. Für den Denkmalpreis 2023 wurden von den Kreis- und Stadtbauverwaltungen, dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege sowie den Heimatpflegerinnen und -pflegern zwölf Vorschläge eingereicht. Die einzelnen Objekte wurden bei Ortsterminen besichtigt und begutachtet.



Bezirksheimatpfleger Christoph Lang betont: „Auch in diesem Jahr haben die unterschiedlichen Gebäude wieder einmal deutlich gemacht, wie vielfältig und reich an Baukultur unsere Heimat ist und wie wichtig Denkmalschutz ist, wenn wir das Gesicht unserer Heimat bewahren wollen.“



+ Christian Reinwald von der Einhorn-Apotheke (links) und Stellvertr. Bezirkstagspräsident Alfons Weber bei der Preisübergabe. © Tobias Atzkern

In diesem Jahr wurde der Denkmalpreis, der mit 10 000 Euro dotiert ist, unter anderem an Christian Reinwald von der Einhorn-Apotheke Memmingen verliehen. Die Laudatio dazu hielt Stellvertretender Bezirkstagspräsident und Jury-Mitglied Alfons Weber. Die Memminger Einhorn-Apotheke ist die zweitälteste Apotheke dieses Namens in ganz Deutschland. Bei den Baumaßnahmen hat der Bauherr insbesondere darauf geachtet, dass die historische Apothekenausstattung erhalten bleibt und die Wohnungen im Gebäude saniert werden. Das Ergebnis ist neben modernem Wohnraum ein Gewinn für Stadtbild und Ensemble. Die Jury für den diesjährigen Denkmalpreis bildeten Christoph Lang (Bezirksheimatpfleger), Christian Mischo (Abteilungsleiter des Bezirks für Bau, Umwelt und Energie), Dr.-Ing. Bernhard Niethammer (Museumsleiter Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren), Felix Guffler (wiss. Mitarbeiter Bezirksheimatpflege) und Theresa Hauck (wiss. Volontärin Bezirksheimatpflege) sowie die Bezirksräte Johann Fleschhut und Alfons Weber.

Die weiteren Preisträger sind: Denkmalpreis: Matthias Paul/Pfarrhof Mindelau, Familie Blaha/Vogtei Wettenhausen, Spitalforum Höchstädt (Anerkennungspreis) und Familie Offinger/Wohnhaus Birkhausen (Anerkennungspreis). Architekturpreis: Gasthof Hirsch, Rettenberg/Vorderburg, Wohnhaus in Arnhofen/Eheleute Gebler, AlpenStadtMuseum in Sonthofen (Anerkennungspreis) und Umweltbildungszentrum UBZ in Augsburg (Anerkennungspreis).

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!