Arbeiten am Nahwärme-Netz: Straßensperrung in der Unterdorfstraße in Dickenreishausen

Wegen Arbeiten am Nahwärme-Netz ist eine Durchfahrt für den Fahrzeugverkehr daher nicht möglich (Symbolfoto). © PantherMedia/Georg Schierling

Memmingen/Dickenreishausen - Ab dem 22.8.2022 bis voraussichtlich 12.9.2022 werden in der Unterdorfstraße in Dickenreishausen zwischen der Hochholzstraße und der Straße An der Hofet Arbeiten am Nahwärme-Netz ausgeführt. Hierbei kommt es für circa zwei Wochen zu einer Vollsperrung.

Eine Durchfahrt für den Fahrzeugverkehr ist daher nicht möglich. Anschließend werden die Arbeiten mit Hilfe einer halbseitigen Sperrung ausgeführt.

Die Umleitung für den Fahrzeugverkehr erfolgt über:

von Osten bzw. Westen kommend: Unterdorfstraße – Oberdorfstraße – Wangerstraße – Am Zehntstadel und umgekehrt.

Unterdorfstraße – Oberdorfstraße – Wangerstraße – Am Zehntstadel und umgekehrt. von Norden (Hochholzstraße) kommend: Am Stadtweiher – Hitzenhofer Weg – Hitzenhofen – Dickenreishauser Weg – Hitzenhofer Weg – Am Zehntstadel – Unterdorfstraße und umgekehrt.