Eintauchen in die Geschichte(n): Ausbildungsstart für 15 neue Gästeführer in Memmingen

Von: Michaela Breuninger

Großes Team mit großer Wirkung: 15 neue Gästeführer starten ihre Ausbildung, zehn Stadtführerinnen und Stadtführer sind bereits seit vielen Jahren mit Gästen in der Stadt unterwegs. Den feierlichen Auftakt zum Schulungsjahr gaben (v.r.): stv. Heimatpflegerin Sabine Streck, Leiterin des Tourismusamtes Doreen Seeberger und Oberbürgermeister Manfred Schilder. © Alexandra Wehr

Memmingen – 15 neue Gästeführerinnen und Gästeführer werden in den kommenden Monaten jede Menge über Memminger Sehenswürdigkeiten und Stadtgeschichte lernen. Den Auftakt zu ihrer etwa einjährigen Ausbildung gab Oberbürgermeister Manfred Schilder bei einer feierlichen Begrüßung in der MEWO-Kunsthalle.

„Memmingen ist eine Stadt, die ganz viel zu bieten hat und wir verzeichnen einen erfreulichen Zuwachs an Gästen“, erläuterte OB Schilder. „Ich freue mich, dass Sie unseren Gästen die Geschichte und Geschichten zu Memmingen näherbringen werden. Viel Freude bei der anstehenden Schulung!“ Der Oberbürgermeister sprach auch besonders dem bestehenden zehnköpfigen Gästeführer-Team seinen Dank aus für ihre hervorragenden Stadtführungen. Im vergangenen Jahr haben an die 10.000 Gäste über 530 Stadtführungen mitgemacht.

Auf einen Aufruf des Tourismusamtes hatten sich rund 50 Memmingerinnen und Memminger als künftige Gästeführer beworben. „Wir konnten leider viele tolle Bewerbungen nicht berücksichtigen. 15 Frauen und Männer machen jetzt die Ausbildung und verstärken das Gästeführer-Team gerade mit Blick auf das Jahr 2025“, informierte Doreen Seeberger, Leiterin des Tourismusamtes. Das Ziel: Im Jubiläumsjahr 2025, in dem 500 Jahre Zwölf Artikel gefeiert werden, soll in Memmingen jeden Tag eine öffentliche Stadtführung angeboten werden. „Berlin hat das Brandenburger Tor, Paris den Eiffelturm, London den Big Ben und Memmingen hat die Zwölf Artikel“, hob Doreen Seeberger die touristische Bedeutung der Bauernartikel von 1525 hervor. „Freiheitsrechte kann man nicht anfassen, nicht ausstellen und nicht fotografieren. Wie uns Vergangenheit und Gegenwart zeigen, dürfen wir nicht aufhören über Freiheitsrechte zu sprechen. Aus diesem Grund sind Stadtführungen das touristische Produkt, welches Memmingen und seine bewegte Geschichte rund um die Zwölf Artikel und damit verbundenen Freiheitsrechte am authentischsten darstellt.“

Um das Gästeführermanagement in Memmingen zu professionalisieren, wurde im Januar 2023 ein „Verein Memminger Gästeführer*innen“ gegründet, erklärte stellvertretende Heimatpflegerin Sabine Streck. Mittlerweile ist der Verein in den Bundesverband der Gästeführer in Deutschland aufgenommen und Memmingen gehört zu den bundesweit rund 250 Städten und Regionen, die im Berufsverband der deutschen Gästeführer vertreten sind. „Durch die Mitgliedschaft im Bundesverband eröffnen sich den örtlichen Gästeführern neue Möglichkeiten im Austausch von Informationen und Erfahrungen, die Teilnahme an überörtlichen Seminaren sowie Sicherheiten bei rechtlichen und versicherungstechnischen Fragen“, informierte Sabine Streck, die Vorsitzende des neuen Memminger Vereins ist.

Die 15 zukünftigen Gästeführer werden nun eine einjährige Schulung mitmachen, die vom Tourismusamt gemeinsam mit Sabine Streck entwickelt worden ist. Insgesamt sind dabei 120 Stunden zu absolvieren, zum Abschluss wird eine theoretische und eine praktische Prüfung abgelegt. Zunächst werden Grundlagen zur Stadtgeschichte und zu Memmingens Sehenswürdigkeiten vermittelt. Von Mai bis September besuchen die angehenden Gästeführer selbst Stadtführungen, besichtigen die Memminger Museen, Ausstellungen, das Stadtarchiv und lernen weitere kulturhistorische Einrichtungen in der Stadt kennen. Und in einem dritten Teil der Ausbildung wird es um Führungstechniken, Körpersprache, Stimmbildung oder Gruppenpsychologie gehen.

MK

