Eishockey-Bezirksliga: Doppelerfolg für HCM/ECDC 1b

Teilen

Paul Höckberg vom HCM in Kempten am Puck © Privat

Memmingen - Das war mal eine richtige weihnachtliche Bescherung. Die bislang noch sieglose SG HC Maustadt/ECDC 1b hat über die Feiertage gleich zwei Siege in der Eishockey-Bezirksliga verbuchen können. Zunächst wurde der EC Senden mit 3:0 (0:0/1:0/2:0) geschlagen, am Zweiten Weihnachtsfeiertag konnte beim alten Angstgegner ESC Kempten 1b gleich mit 9:2 (2:0/7:1/0:1) gewonnen werden. Nun soll am Freitag gegen Lindau 1b nachgelegt werden.

Im Kellerduell gegen den EC Senden legte der HCM/ECDC 1b vor guter Kulisse los wie die berühmte Feuerwehr. Aber der ehemalige ECDC-Keeper im Sendener Gehäuse, Martin Niemz, hielt seine Farben lange im Spiel. Auch einen Penalty von André Aschenbrenner entschärfte der Gäste-Goalie. Dennoch, die Grün-Gelben machten mächtig Dampf und verdienten sich die Führung, die allerdings erst in der 37. Minute gelang. Maxi Härtel fasste sich sich ein Herz, tankte sich durch und markierte dann auch das so wichtige 1:0 mit einem knallharten Schuss ins Kreuzeck. „Das war der Dosenöffner“, so HCM-Coach Ingo Nieder, der weiterhin seine Jungs im Vorwärtsgang sah. Senden kam nur sporadisch, dann aber durchaus gefährlich vors HCM-Gehäuse, war letztendlich aber zu harmlos. In der 44. Minute sorgte dann Jimmy Nagle mit dem 2:0 für die Vorentscheidung, vier Minuten später setzte Maxi Merkle mit dem 3:0 den Schlusspunkt unter dem verdienten, ersten Saisonsieg der Spielgemeinschaft HCM/ECDC 1b. „Man muss auch ehrlich sagen, ohne Martin Niemz im Sendener Tor wäre das Ergebnis deutlich höher ausgefallen. Den Sieg haben sich die Jungs hart erarbeitet und mehr als verdient, vor allem das Teamwork hat richtig gut funktioniert“, freute sich Nieder über den ersten Saisonsieg seiner Jungs.

Die legten dann m zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem richtigen Paukenschlag nach. Mit einem in der Höhe nicht zu erwartenden 9:2 (2:0, 7:1, 0:1) Sieg beim ESC Kempten 1b im Gepäck gings nach Hause zurück. Entscheidend war der furiose Mittelabschnitt, den die Maustädter mit 7:1 (!) für sich und damit die Partie vorzeitig entschieden.

Der HCM begann druckvoll und führte nach zwei Überzahltreffer von Martin Löhle und Paul Höckberg nach den ersten 20 Minuten mit 2:0. Im zweiten Drittel spielten sich die Nieder-Schützlinge dann in einen wahren „Rausch“ und düpierten die Gastgeber gleich mit sieben Treffern durch Jimmy Nagle, Martin Löhle, Philipp Hacker sowie je zweimal Maxi Merkle und Youngster Basti Wiche.

„Da haben sich die Jungs endlich auch mal mit Treffern belohnt, in diesem Drittel ist es endlich mal gut gelaufen“, so Ingo Nieder. Im letzten Drittel plätscherte die Partie dahin, Kempten betrieb mit dem zweiten Treffer nur noch Ergebniskosmetik.

Am Freitag (30.12.2022) geht‘s am Hühnerberg gegen Lindau 1b

Nach den beiden Erfolgen will Ingo Nieder mit seinen Jungs nachlegen und in der Tabelle noch den einen oder anderen Platz gutmachen. „Vielleicht können wir jetzt eine kleine Serie starten“, so der Coach, für den es mit seiner Mannschaft am Freitag (20 Uhr) am Hühnerberg gegen den EV Lindau 1 b geht. Das Hinspiel ging knapp mit 3:5 verloren.

(rad)

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!