Eishockey-Bezirksliga: Dritter Sieg in Serie für die SG HCM/ECDC 1b

Am Dreikönigstag geht’s für die SG HCM/ECDC 1b am Hühnerberg gegen die EA Schongau 1b. © Privat

Memmingen . Der Eishockey-Bezirksligist, die SG HC Maustadt/ECDC 1b, hat das Kalenderjahr versöhnlich beendet. Gegen den EV Lindau 1b gelang mit 6:1 (2:0/3:0/1:1) der dritte Sieg in Folge. Nun soll am Freitag (6.1.2023) gegen die EA Schongau 1b mit einem weiteren Erfolg der Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle hergestellt werden.

„Jetzt läufts wieder beim HCM, vorne schießen wir wieder mehr Tore und was noch viel wichtiger ist, dass wir hinten kaum noch Gegentore bekommen“, freute sich Trainer Ingo Nieder über die Leistungssteigerung seiner Mannschaft. Die zeigte gegen die einsatzfreudigen Lindauer von Beginn an die richtige Einstellung und ging in der zehnten Minute durch Tobi John in Führung. Hinten stand die Maustädter Defensive sicher, Konter wurden kaum zugelassen. Jimmy Nagle erhöhte auf 2:0 (14. Minute) und brachte damit ein wenig Ruhe in die beidseitig hart geführte Partie. Dies musste kurz vor Drittelende Maxi Härtel schmerzlich erfahren, als er bei einem Abschlussversuch böse am Kopf getroffen wurde und in der Kabine behandelt werden musste. Der Übeltäter bekam dafür eine Fünf-Minuten Strafe-

Der HCM nutzte das Überzahlspiel, ausgerechnet Maxi Härtel „bestrafte“ die Gäste mit dem 3:0. Vorentscheidend war dann das 4:0 durch Kevin Aschenbrenner nach einer knappen halben Stunde, umso mehr, als Goalie Steffen Chronz einen Penalty hielt und Bastian Fastner kurz vor Drittelende auf 5:0 erhöhte.

Danach verflachte die Partie, Lindau betrieb in Überzahl mit dem 1:5 „Ergebniskosmetik“, den Schlusspunkt setzten aber die Grün-Gelben durch Kapitän Andre Aschenbrenner, der eine feine Einzelleistung mit dem 6:1 krönte.

Weiteres Heimspiel am Freitag (6.1.2023)

„Die Mannschaft spielt wieder tolles Eishockey. Aber das müssen wir auch im nächsten Spiel gegen starke Schongauer am Freitag zeigen“, hofft Trainer Ingo Nieder, dass seine Mannschaft gegen die spielstarke EA Schongau 1b am Freitag (20 Uhr) am Hühnerberg weiter in der Erfolgsspur bleibt und den vierten Sieg in Serie feiern kann.

(rad)

