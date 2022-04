Emil Schumacher-Ausstellung im Ochsenhauser Fruchtkasten

Von: Tom Otto

Teilen

Kreise und Bögen durchziehen Schumachers Malerei. Sie stehen als Symbol für das immer Wiederkehrende. © Tom Otto

Ochsenhausen - Für an zeitgenössischer Kunst Interessierte stellt die aktuelle Schumacher-Ausstellung im Fruchtkasten einen viel versprechenden Freizeit-Tipp für Ostern und die Osterferien dar. Der Ochsenhauser Kulturamtsleiter Michael Schmid-Sax reiht den Künstler unter den Top-Fünf der deutschen Maler des vergangenen Jahrhunderts ein. Schmid-Sax konnte die Ausstellung mit Unterstützung des Schumacher-Museums in Hagen „an Land ziehen“.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – Schumacher war bereit 33 Jahre alt – begann die Zeit der „École de Paris“, die die abstrakte Kunst hochleben ließ. Auch in Deutschland suchten junge Künstler damals in Ablehnung der Kunst der Nazizeit neue bildnerische Ausdrucksmöglichkeiten. Erst Anfang der 1950er Jahre gelang Schumacher mit den ersten abstrakten Bildern der internationale Erfolg. Er konnte Ausstellungen in Italien und den USA gestalten und hat wiederholt an der Kasseler „documenta“ teilgenommen. Zahlreiche Reisen nach Nord- und Südamerika, Nordafrika und in den Irak haben ihn später in den 1980er Jahren wieder zur Gegenständlichkeit zurückkehren lassen.





„Fertig ist ein Bild nie!“

In seinen Bildern tauchen danach immer wieder Tierfiguren auf, bevorzugt Pferde und Vögel, wenn auch meist nur schemenhaft, als Verbindung zwischen Himmel und Erde. Motive wie Rad, Bogen und Kreis durchziehen sein Werk fortan. Auch Häuser und Bäume stehen in abstrakten Landschaften. Nähe und Geborgenheit werden mit der Weite und dem Horizont verbunden. Emil Schumacher wollte es schaffen, nichts nachzubilden, das hieße für ihn, die Natur korrigieren wollen, was er ablehnte.



Die Ausstellung zeigt den Schaffensbogen mit 84 Werken von den frühen Zeichnungen der 50er Jahre bis hin zum letzten großen graphischen Werk in 1999. In seinem Todesjahr entstanden die zwölf Werke des Künstlerbuchs „Genesis“, „ einer Huldigung des Malers an die Schöpfung“, so Michael Schmid-Sax. Die Werkschau ist jeweils von Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet, Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro, Schüler und Studenten zahlen drei Euro. Sonderführungen könnten unter Telefon 07352/4313 vereinbart werden.