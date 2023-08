Emma Geser zur neuen Leutkircher Stadtmusikdirektorin gewählt

Teilen

Emma Geser wird ab 1. September Dirigentin der Stadtkapelle Leutkirch. © privat

Leutkirch – Emma Geser wird ab 1. September Dirigentin der Stadtkapelle Leutkirch. Der Gemeinderat wählte die studierte Tubistin aus Diepoldshofen in nichtöffentlicher Sitzung zur neuen Stadtmusikdirektorin.

Geser tritt die Nachfolge von Wolfgang Halder an, der sein Amt aufgibt. Halder, Trompetenlehrer an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, hatte die Stadtkapelle als Stadtmusikdirektor 2004 von seinem Vorgänger Anton Mang übernommen. Halder verabschiedete sich nach dem Kinderfest nach 19 Jahren als Dirigent und Stadtmusikdirektor von der Stadtkapelle. Die Vorbereitung des Herbstkonzertes, das die Stadtkapelle traditionell am Samstag vor dem ersten Advent gibt, liegt bereits in den Händen seiner jungen Nachfolgerin.



Aus einem Feld von insgesamt neun hochqualifizierten Bewerbern fiel die Wahl des Gemeinderats erstmals auf eine Frau für dieses Amt, welches mit einer 50-Prozent-Stelle ausgestattet ist. Nach den Vorstellungsgesprächen mit insgesamt fünf Bewerbern hatte die Stadtverwaltung vier Kandidaten zu Probedirigaten mit der Stadtkapelle eingeladen. Im Gemeinderat stellten sich die beiden Bewerber vor, die aus dem Bewerbungsverfahren und einem Votum der Stadtkapelle als Favoriten hervorgingen. Die Mehrheit des Gemeinderats entschied sich für Geser.

Emma Geser neue Stadtmusikdirektorin in Leutkirch - Mit innovativen Konzertformaten auf sich aufmerksam gemacht

Emma Geser schloss 2020 ihr Studium für Instrumental- und Gesangspädagogik mit Hauptfach Tuba und dem Schwerpunktfach „Volksmusik an Volksschulen“ am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch ab. Sie absolvierte ein Aufbaustudium zur Elementaren Musikpädagogin und nahm zusätzlichen Dirigierunterricht bei Benjamin Markl.

Sie unterrichtet derzeit Tuba an der Musikschule Memmingen und an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu. An der hiesigen Jugendmusikschule unterrichtet sie auch elementare Musikerziehung. Als Dirigentin der Oberstufenkapelle Deuchelried macht sie seit 2019 mit innovativen Konzertformaten auf sich aufmerksam. Geser ist als Tubistin eine gefragte Solistin und wird immer wieder von namhaften Ensembles eingeladen. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Diepoldshofener Euphonisten und selbstständigen Instrumentenbauer Bernd Geser, spielt sie auch im Ensemble „Paraplui“ weltmusikalische Programme.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!