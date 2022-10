Emsiges Treiben auf dem Memminger Jahrmarkt

Teilen

Am Samstag öffnete der traditionsreiche Memminger Jahrmarkt wieder seine Pforten. Noch bis Sonntag warten zahlreiche Attraktionen auf Groß und Klein. © Thomas Zrenner

Memmingen – „Und jetzt das Ganze nochmal rückwärts“, tönt es aus den Lautsprechern der Ticket-Box des Fahrgeschäftes Top Spin, die Durchsage übertönt nur knapp die kreischenden Schreie der Fahrgäste. Seit Samstag herrscht wieder emsiges Treiben auf dem Memminger Jahrmarkt, dem traditionellen Ort der Lebensfreude für alle Generationen.

81 Schaustellerbetriebe sorgen in diesem Jahr für Unterhaltung und kulinarische Genüsse. Bei der Auswahl der Fahrgeschäfte wurde besonderes Augenmerk auf die Familienfreundlichkeit gelegt. Auch in diesem Jahr dürfen neben den Klassikern wie „Musik Express“ und Kettenflieger die beliebten Fahrgeschäfte wie „Top Spin No. 1“, „die Wilde Maus“, „Parkour“ oder die Geisterbahn mit Adrenalin-Kick nicht fehlen. Darüber hinaus gibt es noch das bayerische Gaudikarussell „Hupferl“, der boarisch-zünftige „Alpenrausch“, Autoscooter, Schiffsschaukel, Kinderkarussell, Dumbo-Kinderflieger und Mini-Mobil. Eine Vielzahl von Schieß-, Spiel- und Wurfbuden sorgen für Unterhaltung, zahlreiche Imbissstände für die kulinarischen Gaumenfreuden.

Beim Memminger Jahrmarkt 2022 ging‘s rund Fotostrecke ansehen

Die Historie des Memminger Jahrmarkts reicht nun mehr als 480 Jahre zurück. Am 14. Juli 1541 gewährte nämlich Kaiser Karl V. der Stadt Memmingen die Erlaubnis, den Jahrmarkt, der bis dahin immer am 4. Juli stattfand, auf eine den Memmingern beliebige Zeit zu verlegen, weil im Juli noch viele Leute bei der Feldarbeit waren. Im Mittelalter wurden den Reichsstädten durch kaiserliche Privilegien gestattet, Jahrmärkte abzuhalten. Vieles hat sich im Laufe der Zeit geändert, die Tradition, einen jährlichen Jahrmarkt abzuhalten, der zahlreiche Besucher aus allen Himmelsrichtungen anzieht, ist jedoch bis heute gleichgeblieben.

UMFRAGE: Waren Sie in diesem Jahr auf einem Jahrmarkt oder Volksfest?

Öffnungszeiten von Jahrmarkt und Krämermarkt

Der Memminger Jahrmarkt ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Montag und Freitag, 12 bis 22 Uhr, Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 22 Uhr. Am Freitag, 14. Oktober, ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Der Krämermarkt, der sich über die Bereiche Rossmarkt, Weinmarkt Maximilianstraße und Hallhof erstreckt, findet vom 11. bis 13. Oktober statt.

(MK)

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!