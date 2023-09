„Energiewende nur mit der Landwirtschaft!“: Viel Lob für Winterriedener Nahwärmeprojekt

Von: Tom Otto

Bei der Besichtigung des Biogas-Nahwärmenetzes wurde viel über den richtigen Weg zur klimafreundlichen Wärme- und Stromversorgung diskutiert. Einig waren sich jedoch alle darin, dass der Weg der Bundesregierung nicht Ziel führend sei. Das Bild zeigt (v. links): Beate Ruef, Norbert Ruef, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Georg Ruef, die Ruef-Söhne Fabian und Daniel, der ehemalige Landwirtschaftsminister Josef Miller, Bürgermeister Hans-Peter Mayer und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. © Tom Otto

Winterrieden – Mit der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatten am vergangenen Dienstag gleich zwei Kabinettsmitglieder ihren Besuch bei Norbert Ruef angekündigt. Er betreibt in Winterrieden eine Biogasanlage, die das Herzstück des örtlichen Nahwärmeprojekts ausmacht.

Vor allem Landwirtschaftsministerin Kaniber rechnete bei ihrem Besuch mit der aktuellen Energiepolitik der Bundesregierung ab. Sie wies dabei auf – ihrer Ansicht nach – vorhandene Widersprüche und Ungereimtheiten hin: vom Versuch, Holz nicht mehr als erneuerbare Energiequelle anzuerkennen, bis hin zum sogenannten Heizungsgesetz (Gebäudeenergiegesetz). Sie und ihr Kabinettskollege Holetschek sehen darin auch ein Abhängen des ländlichen Raums und seiner Ressourcen. Denn ohne die Bioenergie aus Biomasse wäre die Energiewende nicht zu stemmen. Biomasse sei ein Multitalent und das erfolgreiche Beispiel des Nahwärmeprojekts in Winterrieden zeige, dass es auch funktioniert.

Der Winterriedener Bürgermeister Hans-Peter Mayer zeigte sich froh und stolz, dass sich seine Gemeinde schon 2012 zu einem erneuerbaren Energiekonzept durchringen konnte und seither viel passiert ist. Das damals installierte Energieteam aus Fachleuten vor Ort habe eine funktionierende, nachhaltige und weiterwachsende Nahwärmeversorgung hervorgebracht. Biogasanlagenbetreiber Norbert Ruef hatte mit seiner Energieproduktion den Grundstein für die Wärmeversorgung in Winterrieden gelegt. Am Jahresende werden in der Gemeinde bereits etwa 170 Haushalte an das Nahwärmenetz anschließbar sein: Ruef will dann mehr als hundert Haushalte auch tatsächlich angeschlossen haben. Aktuell sind es bereits knapp 70, darunter der Kindergarten, die Kirche und der Pfarrhof, die Metzgerei und das Gasthaus sowie die neue Turn- und Festhalle.



Bereits jetzt sei das Heizen mit Biogas aus dem Nahwärmenetz auch finanziell günstiger als mit Gas oder Heizöl. Für Norbert Ruef ist es auch wichtig, dass die Energie nicht erst aus fernen Ländern hertransportiert werden muss oder von anonymen Konzernen bereitgestellt wird, sondern „von vor Ort kommt, von Menschen, die man kennt und die jederzeit ansprechbar sind“. Dass die Versorgungssicherheit auch unter widrigsten Umständen gegeben ist, hat er bereits trotz eines Blitzschlages mit anschließendem Brand auf seinem Hof unter Beweis gestellt. Auch er ist sich sicher, „dass die Energiewende nur gemeinsam mit der Landwirtschaft und ihren Energiequellen zu meistern ist und nicht gegen sie“.

