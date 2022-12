1,9 Millionen Euro Bau-Projekt: Erhebliche Aufwertung am Memminger Stadion

Kunstrasenplatz und Flutlichtanlagen erneuert – Umkleideräume saniert

Von Olaf Schulze schließen

Memmingen – „Das kommt alles dem Sport zugute und wertet die Sportanlagen des Memminger Stadions erheblich auf”, so Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder anlässlich der offiziellen Einweihung des 1,9 Millionen Bau-Projektes an der Bodenseestraße.

Nicht nur der Kunstrasenplatz verfüge nun über einen modernen Spielbelag, auch das Drumherum der Spielfläche wurde Publikumsfreundlicher gestaltet, und auch Energiesparen war angesagt, beispielsweise bei der Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED. Aber auch die moderne Heizung, die Bewegungsmelder für das Licht in den Räumen der Umkleide und die Sensoren an den Wasserhähnen senken auf Dauer Verbrauchskosten, so der OB.

Hoch erfreut zeigte sich auch der Vereinsvorsitzende des FC Memmingen, Armin Buchmann, der betonte: „Ich spreche hier für alle Vereine, die den Platz und die Anlagen nutzen und möchte mich bei der Stadt Memmingen herzlich bedanken, denn diese Investition in den Platz ist alles andere als selbstverständlich.“

Gemeinsam durchschnitten dann Stadionwart Manfred Kleß, Bürgermeisterin Margareta Böckh, Sportreferent Sebastian Baumann, OB Manfred Schilder und FCM-Chef Armin Buchmann das symbolische Absperrband in den Farben der Stadt.

Danach besichtigten und informierten sich die Gäste in den sanierten Räumlichkeiten der Umkleiden und des Sanitärbereiches im Bereich der Stadionhalle. Die Räumlichkeiten, die in den vergangenen Jahren schon arg gelitten hatten, wurden für etwa 765.000 Euro von Grund auf saniert und erstrahlen nun wieder im neuen Glanz. Genutzt werden die hellen, blitzsauberen und einladenden Umkleide-, Dusch- und WC-Räume wieder von den Vereinen FC Memmingen, BSC Memmingen und Türkspor Memmingen. Zudem werden weiterhin Räume von Schulen und der Polizei für die Verkehrsschulung von Grundschülern zum „Fahrradführerschein” genutzt. Für das gesamte neue Mobiliar wurden etwa 39.000 Euro eingesetzt. Natürlich hat sich auch im Bereich der Technik etwas getan: Elektrik, Heizung und Lüftung wurden auf den neuesten Stand gebracht. Aber nicht nur der Innenbereich wurde aufgehübscht. Saniert und gedämmt wurde auch der Bereich des eingeschossigen Anbaus, hier wurden das Flachdach, zudem der Außenputz und die Eingangstüren erneuert.

Für rund 410.000 Euro wurden auch die Flutlichtanlagen modernisiert. Neben den Gräben, Rohren und Masten auf den Plätzen am Stadion, wurden auch die Flutlichtanlagen in den beiden Stadien an der Bodenseestraße und in Amendingen auf stromsparende LED-Leuchtmittel umgerüstet, womit jährlich in etwa 16.000 Kilowattstunden eingespart werden können.

