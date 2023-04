Erheblicher Sachschaden: Geldautomat in Berkheim gesprengt - Täter flüchten in einem hellen Audi

Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Berkheim - Unbekannte sprengten am Freitagfrüh (28.4.2023) in Berkheim (Baden-Württemberg) einen Geldautomaten und verursachten hohen Sachschaden.

Laut Polizeiangaben machten sich die Täter an einem Automaten in der Heidenbühlstraße zu schaffen. Gegen 3.40 Uhr sprengten sie auf noch unbekannte Weise den Automaten. Der stand in einem Gebäude. Eintreffende Polizeistreifen stellten vor Ort geborstene Scheiben und den beschädigten Geldautomaten fest. Die Täter entnahmen wohl Geldkassetten mit Geld in unbekannter Höhe. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Zurück blieb ein erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Mit starken Kräften fahndete die Polizei nach den Tätern. Auch Polizeihubschrauber und Kräfte der bayerischen Polizei beteiligte sich an der Fahndung. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um mindestens drei Täter gehandelt haben. Die waren dunkel gekleidet und trugen Masken über dem Kopf. Einer soll sehr schlank gewesen sein. Die Unbekannten hatten auch Taschen dabei, als sie das Gebäude verließen. Zeugen sahen wohl die Täter, die in einen hellen Audi stiegen und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Erolzheim / B312 / Autobahn A7 davonfuhren. Spezialisten der Polizei haben Spuren gesichert.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Biberach. Sie hofft unter der Tel. 07351/4470 auf weitere Zeugenhinweise und fragt:

Wer hat am Freitag zwischen Mitternacht und 3.45 Uhr in der Heidenbühlstraße und Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann etwas zu den Unbekannten sagen?

Wer hat verdächtige Geräusche wahrgenommen?

Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhren unmittelbar vor der Tat zwei Fahrzeuge an der Bank vorbei. Die Ermittler bitten insbesondere diese Personen sich bei der Polizei zu melden.

