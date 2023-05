Erinnerungs- und Lernort „Heimatmuseum Freudenthal-Altvater“: Nachkriegsgeschichte im Stadtmuseum Memmingen

Von: Tom Otto

Der Eingang und Startpunkt der neuen Ausstellung beschäftigt sich zunächst intensiv mit der Zerstörung Memmingens am Kriegsende und zeigt die Situation der Bevölkerung auf, in der dann 20.000 Vertriebene aufgenommen werden mussten. © Tom Otto

Memmingen – Die Kulturlandschaft der Region ist um eine Attraktion reicher. Nach mehrjähriger Renovierung und dreijähriger Konzeptionsphase zeigt das Heimatmuseum Freudenthal-Altvater das Kriegsende in Memmingen, die Ankunft der aus dem Sudentenland Vertriebenen und die Dramatik der unmittelbaren Nachkriegszeit. „Für die Älteren ist es ein Ort der Erinnerung“, so Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer, „für die nachfolgenden Generationen ein Ort für das Bewusstwerden, was Integration ausmachen kann.“

Kuratorin Ursula Winkler spricht von „einer intensiven Zeit“, die die Ausstellung zeigt. Gut drei Millionen Deutsche wurden nach Kriegsende aus dem tschechischen Sudetenland vertrieben und davon kamen über eine Million nach Bayern. Im damaligen Flüchtlingsamt Memmingen wurden allein 20.000 heimatlose Menschen aus der Region Altvater (ein Berg im Sudetenland) und der Stadt Freudenthal (heute Brunthal) registriert und in der Stadt sowie dem Unterallgäu verteilt. „Die Anzahl der Flüchtlinge war wesentlich dramatischer als heute, doch die Ansprüche waren auch wesentlich geringer“, so die Kuratorin. Die Dramatik der Zeit speist sich aus der Zerstörung Memmingens, der daraus entstandenen Armut und des Hungers sowie aus der Fremdheit der massenhaft ankommenden Menschen. Sie sprachen zwar auch Deutsch und brachten doch eine andere Kultur mit. Die Vertriebenen hatten eine andere Bildung und hohe Industriekultur - und sie waren fast alle katholisch. Sie treffen auf eine hungernde, ebenfalls Not leidende Memminger Bevölkerung, die auch noch deutlich überwiegend evangelisch ist. Wenn man berücksichtigt, dass zu der Zeit fast die Hälfte der gesamten Bewohner der Region aus Vertriebenen bestand, wird die damit verbundene Dramatik annähernd vorstellbar.



Die Aufnäher mit dem Buchstaben „N“ standen für das tschechische Wort „Deutsch“. Sie mussten von allen Deutschen nach der Niederlage von Nazi-Deutschland im Sudetenland getragen werden. © Tom Otto

Die Ausstellung zeigt mitunter auch sehr emotional die Zustände, die Schwierigkeiten und auch Erfolge des erzwungenen neuen Miteinanders. Kulturamtsleiter Bayer verwies darauf, dass aktuell von den Vereinten Nationen festgestellt über 80 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Die Gründe sind vielfältig und doch geht es immer um Ungerechtigkeit, das brutale Recht des Stärkeren und die Ausgrenzung von Andersartigen, Fremden. Das Menschheitsproblem Migration ist damals wie heute immer gegenwärtig und verlangt nach menschlichen Lösungen, die es noch immer nicht zufriedenstellend gibt. Die Ausstellung wirft sehr informativ das Licht auf einen historischen Teil unserer Region und den Umgang damit. Sie ist frei von Revanchismus oder Rachegedanken, wie sie in der Nachkriegszeit meist mit den Organisationen und Veranstaltungen der Heimatvertriebenen aus dem Osten in Verbindung gebracht wurden. Sie zeigt sehr informativ und emotional, was es bedeutet, seine Heimat zu verlieren und wo anders ein neues Leben entwickeln zu müssen. Insofern ist es auch ein gelungener Lernort für die jüngeren Generationen, die Lehren aus der Vergangenheit auch für die aktuellen Migrationsprobleme ohne Ausgrenzung und Hass zu ziehen.



Das Heimatmuseum Freudenthal-Altvater wurde Ende der 1950er Jahre durch den Heimatkreis Freudenthal-Altvater e.V. aufgebaut und seither ehrenamtlich betreut. Die Finanzierung der Neukonzeption, Erweiterung und Erneuerung der Räume wurde vom Heimatkreis überwiegend selbst geleistet.

Im Rahmen des Internationalen Museumstages am 21. Mai bietet sich die Möglichkeit bei einem geführten Rundgang um 12, 14 und 16 Uhr tiefer in die Ausstellung und die Geschichte einzusteigen. Der Eintritt und die Führungen sind frei.

Neu gestaltet Das Heimatmuseum Freudenthal/Altvater, das in den Räumen des Stadtmuseums im Hermansbau beheimatet ist, hat seit 7. Mai geöffnet. Allen Geschichtsinteressierten ermöglicht dieses zeitgeschichtliche Museum einen interessanten Rundgang durch die Räume in neuem Design.

