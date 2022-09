Europa-Union Memmingen: Vorstandschaft eindrucksvoll im Amt bestätigt

Sie sind für die Führung der Memminger Europa-Union verantwortlich (von links) Burkhard Arnold, Alexandra Hartge, Birgitta Sailer und Harald Post. © Privat

Memmingen - In ihrer sehr gut besuchten Mitgliederversammlung blickte die Memminger Europa-Union auf die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück und zeigte die Pläne für die kommenden Monate auf.

In seiner Begrüßung sprach Vorsitzender Burkhard Arnold die Problematiken der derzeitigen Situation in der Europäischen Gemeinschaft an. Er betonte, dass dieses vereinte Europa von seinen Gründungsvätern, Schuman, Adenauer und Monnet als ein nach innen gerichtetes Friedensprojekt angedacht war. „Nie wieder Krieg in Europa“, so lautete das Ziel. Heute müsse dieses Friedensversprechen weiterentwickelt werden, indem die Europäische Union in die Lage versetzt werde, ihre Sicherheit, ihre Unabhängigkeit und ihre Stabilität auch gegenüber Herausforderungen von außen zu sichern. Die EU müsse mit einer Sprache sprechen, „in einer Welt mit künftig wohl mit zehn Milliarden Menschen ist jeder einzelne unserer europäischen Nationalstaaten für sich genommen zu klein, um alleine seine Interessen und Werte durchzusetzen!“. Umso so wichtiger sei es, so der Vorsitzende, „eine geschlossen handelnde Europäische Union zu schaffen und weiterzuentwickeln.“ Das wären wir unseren nachwachsenden Generationen schuldig. „Den jungen Menschen sagen wir immer wieder, dass Europa ihre Zukunft sei und dass diese in ihren Händen liege, um sie human und lebenswert zu gestalten. Und das ist etwas, was heute mehr gilt denn je“, appellierte der Vorsitzende.

Deshalb legt die Europa-Union auch ein großes Augenmerk auf die Jugendarbeit. So war nach der langen Zwangspause jetzt auch wieder eine Aktion auf dem Marktplatz und eine Siegerehrung zum Europäischen Wettbewerb möglich. Im Rahmen des Festaktes im Rathaus zeichnete Oberbürgermeister Manfred Schilder, der der Mitgliederversammlung ebenfalls beiwohnte, in Kooperation mit der Europa-Union und dem städtischen Europabüro wieder zahlreiche Bundes- und Landessieger der städtischen Realschule, des Bernhard-Strigel-Gymnasiums und des Vöhlin-Gymnasiums aus. Jährlich nehmen bundesweit durchschnittlich 80.000 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb teil, Im Schuljahr 2021/2022 lautete das Motto: „Nächster Halt: Nachhaltigkeit“. Das Thema orientiert sich an dem von der Europäischen Union ausgerufenen jeweiligen Europäischen Jahr. Das Jahr 2022 trägt den Titel „Europäisches Jahr der Jugend“.

Auf der Agenda des Kreisverbandes für kommendes Jahr stehen wieder zahlreiche Vorträge und Betriebsbesichtigungen sowie zur großen Freude aller als nächstes Ereignis der traditionelle adventliche Festabend.

Neuwahlen des Vorstandes

In der Versammlung wurde auch die Vorstandschaft der Europa-Union neu gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Burkhard Arnold als 1. Vorsitzender und Birgitta Sailer als seine Stellvertreterin sowie als Schatzmeister Harald Post. Der Vorstand wird durch die neun Beisitzer Gerd Böhler, Betty Gantzel, Harry Gierke, Konstantin Heiß, Uwe Heinze, Karl Pagany, Gregor Prinz, Natalie Riedmüller und Paul Schwertberger unterstützt. Zur Geschäftsführerin der Europa Union wurde auch diesmal wieder von der Vorstandschaft Alexandra Hartge berufen.

In seinem Grußwort sicherte Oberbürgermeister Manfred Schilder der Europa-Union auch weiterhin die Unterstützung durch die Stadt zu. Er ging auf die Herausforderungen für die Bevölkerung in Folge des Ukraine-Krieges ein und dankte der Mitgliedschaft für ihr Bekenntnis zu Europa. Der neu gewählten Vorstandschaft sprach Schilder ebenfalls für ihr Engagement seinen Dank aus und wünschte ihr für die kommenden zwei Jahre viel Erfolg. (MK)