Exhibitionistische Handlung in Babenhausen: Täter flüchtet

Teilen

Der Täter soll laut Polizei mit einem dunklen Pkw mit „OF“-Kennzeichen für den Bereich Offenbach unterwegs gewesen sein. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Andriy Popov

Babenhausen - Am Montag, 14. August, kam es gegen 10 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung in Babenhausen. Die 36-jährige Geschädigte joggte auf dem Schöneggweg, als sie an einem Feldweg den bislang unbekannten Täter bemerkte.

Der Mann manipulierte an seinem Glied und starrte dabei bewusst die Geschädigte an. Als sie dies bemerkte, flüchtete sie Richtung Ortseingang und verständigte die Polizei. Der Mann konnte sich jedoch vor Eintreffen der Beamten entfernen und auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Beschreibung des Täters

Der Täter soll mit einem dunklen Pkw mit „OF“-Kennzeichen für den Bereich Offenbach vor Ort gewesen sein, wie die PI Memmingen mitteilt. Er wurde weiterhin als etwa 55 Jahre alt, 175 cm groß, schlank und mit einer blauen Jeans sowie einem weißen Polohemd bekleidet beschrieben. Wer weitere Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben kann wird gebeten, sich unter Tel. 08331/1000 bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!