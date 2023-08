Falschparker aufgepasst: Strengere Kontrollen in Memmingerberg, Trunkelsberg und Ungerhausen

Falschparker müssen ab sofort damit rechnen, abgeschleppt zu werden. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Beaver1488

Memmingerberg/Trunkelsberg/Ungerhausen - Viele Fahrzeugführer zeigen sich derzeit unbeeindruckt von den in den Gemeinden Memmingerberg, Ungerhausen und Trunkelsberg innerörtlich geltenden eingeschränkten Halteverbotszonen von 8 bis 18 Uhr, in welchen mit Parkscheibe bis zu vier Stunden kostenfrei geparkt werden darf.

Die Zonenbeschilderungen sind an sämtlichen Ortszufahrten bzw. im Bereich der ausgewiesenen Zonen deutlich sichtbar angebracht und gelten grundsätzlich für alle Verkehrsflächen innerhalb der Zone.

Aufgrund der derzeitigen Parksituation weist die VG Memmingerberg und die Polizeiinspektion Memmingen darauf hin, dass künftig Falschparker, welche über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt ihre Fahrzeuge im Gemeindegebiet verbotswidrig abstellen, verwarnt bzw. angezeigt und gebührenpflichtig abgeschleppt werden. Dies gilt auch in der eingeschränkten Haltverbotszone - auch ohne konkrete Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer.

Fahrzeuge in Feuerwehrzufahrten oder -anfahrtszonen, an Rettungswegen und Engstellen werden in der Regel sofort abgeschleppt, auch wenn aktuell noch niemand konkret behindert wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgenannte Vorgehensweise nicht nur für Fahrzeuge mit „auswärtigen“ Kennzeichen, die übrigens mittlerweile auch für im Gemeindegebiet wohnende Personen oder für privat genutzte Firmenfahrzeuge ausgegeben sein können, gilt, sondern selbstverständlich auch für Anwohner, Besucher usw. mit „einheimischen“ Kennzeichen.

Über den Verbleib von abgeschleppten Fahrzeugen können sich Betroffene unter Tel. 08331/100-0 bei der Polizeiinspektion Memmingen informieren.

Bei dem jeweiligen Abschleppunternehmen müssen sich Betroffene durch Vorlage eines Personaldokumentes, Eigentumsnachweises beziehungsweise Halternachweises (Kfz- Brief oder Fahrzeugschein, beziehungsweise Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II, Kfz-Mietvertrag, Nutzungsvollmacht) als Verfügungsberechtigte/ Verfügungsberechtigter legitimieren. Personen, die nicht mit der Halterin / dem Halter identisch sind, müssen sich zusätzlich durch eine von der Halterin / dem Halter unterschriebene Vollmacht als zur Abholung berechtigte Person ausweisen.

