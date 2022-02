Fasnet 2022 in Memmingen: Stadtbachhexen verwandeln Brunnen am Marktplatz in Fasnetsbrunnen

Nach der Enthüllung des „Fasnetsbrunnens“ am Marktplatz (von links): 2. Bürgermeisterin Margareta Böckh, Oberbürgermeister Manfred Schilder, Rainer Betz (Zunftmeister Stadtbachhexen) sowie Jürgen Biedermann (2. Zunftmeister Stadtbachhexen). © Privat

Memmingen – „Die Narren sind los!“ – leider stimmt das zum zweiten Mal in Folge nicht ganz. Die Corona-Pandemie hat sich auch auf Fasnacht, Karneval, Fasching und die Fasnet – wie man in unserer Region sagt – ausgewirkt. Wer damit nichts am Hut hat und hier nur an Verkleiden, Tanzen und Alkohol denkt, versteht gar nicht, warum das besondere Erwähnung finden sollte.

Für die Mitglieder der vielen Narrenzünfte bedeutet das aber Verzicht auf viel mehr als Geselligkeit: Gerade im Süden Deutschlands lässt sich die Fasnet auf heidnische Rituale zurückführen, wo durch das lärmende Treiben und durch die Hexen der Winter ausgetrieben wird.



Auf mehreren Tafeln sind die einzelnen Figuren der Stadtbachhexen abgebildet und ihre Sage und ihr Entstehen dokumentiert. © Privat

Fasnet ist in Memmingen gelebtes Brauchtum

Für die Narren in und um Memmingen ist das „gelebtes Brauchtum“. Jede Maske erzählt eine Geschichte oder Sage seines Heimatortes und nicht umsonst trägt der Fasching auch den Beinamen „die fünfte Jahreszeit“. Die Brauchtumspflege rund um die närrische Zeit zeigt sich in mehreren Ritualen, Traditionen und Symbolen. Neben den spektakulären Umzügen oder dem Narrenbaumstellen gibt es auch einen Brauch, der zwar deutschlandweit verbreitet, aber weniger bekannt ist: Der Fasnetsbrunnen (Fasnachtsbrunnen).



Fasnetsbrunnen am Memminger Marktplatz

Die Narrenzunft Stadtbachhexen Memmingen e.V. hat daher den Brunnen am Marktplatz in einen Fasnetsbrunnen verwandelt. Auf mehreren Tafeln sind die einzelnen Figuren der Stadtbachhexen abgebildet und ihre Sage und ihr Entstehen dokumentiert.



In einer kleinen Feierstunde für die Mitglieder des Vereins wurde der Brunnen am vergangenen Dienstag durch Oberbürgermeister Manfred Schilder enthüllt. Unter Einhaltung der geltenden Coronabestimmungen durften die Stadtbachhexen als Erste einen Blick auf den Memminger Fasnetsbrunnen werfen und somit wird in Memmingen doch noch auf besondere Weise die Faschingswoche gefeiert.

(MK)