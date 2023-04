Zeit für Gemeinsamkeit

Von Tom Otto schließen

Das Jugendzentrum (JuZe) im Fuggermarkt bot kürzlich eine besondere Abendaktion an. Aus Anlass der aktuellen muslimischen Fastenzeit Ramadan wurde gemeinsam nach Sonnenuntergang das Fasten bei einem großen Abendessen gebrochen. Dafür organisierten die Jugendlichen selbstständig verschiedene traditionelle Speisen.

Auch das Team des Jugendzentrums bereitete einige Gerichte zu, sodass ein üppiges Buffet zur Verfügung stand. Als dann endlich die Sonne unterging wurde in geselliger Runde geschlemmt. Um das Festmahl in Ruhe genießen zu können, öffnete das Jugendzentrum bis 22 Uhr, also eine Stunde länger als regulär.

Es war ein geselliges Beisammensein und die Rückmeldung der Jugendlichen war durchweg positiv. JuZe-Leiterin Hanna Paukert war sehr zufrieden: „Eine rundum gelungene Aktion!“, lobte sie die Beteiligung und die gute Stimmung.

Fastenbrechen im Jugendzentrum Babenhausen: Verstärkte soziale Aktivitäten während des Ramadan

Wurde der Ramadan bei Jugendlichen bis vor Kurzem in Sachen Konzentrationsfähigkeit während des Unterrichts noch sehr kontrovers diskutiert, kam eine Kölner Studie nun zu einem anderen Ergebnis. Wie die Zeitschrift Geo jetzt berichtete haben Wissenschaftler von den Unis in Konstanz, Köln und Bern herausgefunden, dass Jugendliche nach der Fastenzeit besser in der Schule abschneiden.

Das liege jedoch nicht an den physischen Folgen des Fastens sondern vor allem an den sozialen Aktivitäten, die sich positiv auf Schulleistungen auswirken. Neben dem täglichen Verzicht auf Speisen und Getränke zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang nehmen viele Gläubige während des Ramadans verstärkt an sozialen Aktivitäten teil. Hierzu zählt beispielsweise das tägliche Fastenbrechen im Kreis von Freunden und Familie.