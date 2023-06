FC Memmingen feiert U15-Regionalligaaufstieg

Das Foto zeigt von links: Karl Heinz Giegerich (Jugendausschuss des Bayerischen Fußballverbandes), Alt-OB Dr. Ivo Holzinger, Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh , FCM–Präsident Armin Buchmann sowie Trainer Thomas Neudecker und (von rechts) den stellvertretenden FCM–Vorsitzenden Prof. Dr. Kai-Uwe Marten , Trainer und NLZ–Leiter Thomas Speidel, OB Jan Rothenbacher und Trainer Philipp Schwenk, dazwischen die FCM-U15-Aufstiegsmannschaft. © Paul Meckes

Memmingen – In Gegenwart von zahlreicher Prominenz aus Politik und Sport hat der FCM im vereinseigenen Clubhaus an der Bodenseestraße den Aufstieg seiner U15 in die Regionalliga und damit in die höchstmögliche Liga dieser Altersklasse würdig begangen. Dort trifft die Mannschaft in der neuen Saison auf die Nachwuchsteams der führenden bayerischen Proficlubs wie des FC Bayern München, des TSV 1860 München, des 1. FC Nürnberg u.a..

Zweiter Vorsitzender Prof. Dr. Kai-Uwe Marten, der die gut einstündige Veranstaltung moderierte, begrüßte zunächst neben Karl Heinz Giegerich vom Bayerischen Fußballverband, der später die Siegerehrung vornahm, auch Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher mit seinen beiden Stellvertretern Margareta Böckh und Dr. Hans-Martin Steiger sowie die Bezirkstagsabgeordnete Petra Beer sowie die Stadträte nahezu sämtlicher Fraktionen Helmuth Barth, Prof. Dr. Dieter Buchberger, Ivo Holzinger jun. und Matthias Ressler. Auch Alt-OB Dr. Ivo Holzinger sen., der dem Verein seit Jahrzehnten verbunden ist, war anwesend. Prof. Dr. Marten brachte zunächst seine Wertschätzung gegenüber den Eltern zum Ausdruck, ohne deren tatkräftige Mitwirkung dieser Erfolg nicht möglich gewesen sei. Ferner bedankte er sich bei den Trainern Thomas Neudecker, Thomas Prestele und Philipp Schwenk für die geleistete Arbeit.

Im Anschluss bedankte sich Thomas Prestele, auch Leiter des NLZ, ebenfalls bei den Eltern und beim Verein und sprach neben der physischen auch die mentale Belastung über die ganze Saison hinweg an, in der von Beginn an der Aufstieg als Ziel ausgegeben war. Thomas Neudecker erwähnte, dass in seinen sieben Jahren in der Jugendarbeit des FCM der Aufstieg in den unterschiedlichen Teams schon wiederholt zum Greifen nahe war. Umso mehr freue man sich, dass es nun mit der U15 geklappt habe.

Philipp Schwenk lobte ausdrücklich das hohe Trainingsniveau und die durchgehende Motivation seiner jugendlichen Kicker. Nach einem von Armin Jehle erstellten Video mit Eindrücken aus der gesamten Meisterschaftssaison, u.a. mit Sequenzen aus dem Trainingslager in der Türkei, von teambildenden Maßnahmen, Trainingseindrücken und Spielen auf dem Feld und in der Halle, wo die Mannschaft auch Schwäbischer Meister wurde, ergriff OB Rothenbacher das Wort und hob die Bedeutung dieses Titels sowie der gesamten Jugendarbeit des Vereins für die Stadt Memmingen hervor. Anschließend betonte FCM-Präsident Armin Buchmann die Bedeutung der Jugendarbeit für den Allgäuer Traditionsclub, der sich mit seinen aktuell 13 Jugendmannschaften seit jeher als Ausbildungsverein verstehe und kam auf die Philosophie des Vereins zu sprechen, wonach neben der sportlichen Förderung junger Talente auch soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und der pädagogische Aspekt mindestens genauso wichtig sei.

Prof. Marten ging auf die gute Zusammenarbeit des Vereins mit der Stadt Memmingen bei der Verbesserung der baulichen Infrastruktur der Arena ein und ließ durchblicken, dass die zu erwartenden Einnahmen aus der gewerblichen Nutzung des neuen Multifunktionsgebäudes zu einem großen Teil in die Jugendarbeit fließen würden. Das sei auch erforderlich, da allein der Aufstieg der U15 in die Regionalliga über die gesamte Saison verteilt Mehrkosten in Höhe von ca. 20.000 Euro nach sich ziehen würde. OB Rothenbacher betonte die sportpolitische Bedeutung dieses vom FCM geschulterten Neubaus für die Stadt, das laut Buchmann am 24. September mit einem „Tag der offenen Tür“ im Zusammenhang mit der neuen Partnerschaft des Vereins mit der AOK Memmingen der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Nach einem weiteren Video mit den „Highlights“ aus dem entscheidenden Relegationsspiel gegen die SpVgg Landshut, das der FCM im heimischen Stadion vor 500 Zuschauern mit 2:0 gewann, nahm Karl Heinz Giegerich vom Verbandsjugendausschuss des Bayerischen Fußballverbands die Mannschaftsehrung vor und gratulierte dabei auch zur gewonnenen Schwäbischen Hallenmeisterschaft. Er würdigte ebenfalls die Jugendarbeit des Vereins und bezeichnete dabei den FCM als „Vorzeigeclub“ über das Allgäu hinaus. Auf den ebenfalls erfolgten Aufstieg der ersten Mannschaft in die Regionalliga anspielend, brachte er seine Freude zum Ausdruck, nun seinen Heimatverein Viktoria Aschaffenburg wieder bei Spielen gegen den FCM am e-con ArenaPark besuchen zu können. Abschließend durften die Spieler Paul Heinle und Tim Schütz stellvertretend für die Meistermannschaft den Wimpel und die Glastrophäe sowie einen Scheck für die Mannschaftskasse aus den Händen von OB Rothenbacher im Namen der Stadt Memmingen entgegennehmen. Für jeden Spieler gab es dazu vom Verband noch eine Medaille.

Georg Piel

