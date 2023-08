Regionalliga: FCM und FC Schweinfurt 05 trennen sich 1:1 – am Dienstagabend Heimspiel gegen FCA II

Von: Michaela Breuninger

Der Kampf um den Ballbesitz beim Spiel FCM gegen FC Schweinfurt 05. © Olaf Schulze

Memmingen – In einem interessanten und ausgeglichenen Spiel haben sich der FC Memmingen (FCM) und der 1. FC Schweinfurt 05 mit einem letztendlich leistungsgerechten 1:1-Unentschieden getrennt. Beide Mannschaften suchten dabei vor fast 900 Zuschauern in der Arena Am e-con Arena Park in Memmingen von Beginn an den Weg zum gegnerischen Tor.

Nach einer leichten Anfangsüberlegenheit der Gäste kam der FCM immer besser in die Partie. Zunächst musste FCM-Keeper Dewein in der 6. und 8. Minute allerdings zwei Mal eingreifen, dann ergaben sich in kurzen Abständen Chancen für den FCM auf den Führungstreffer. So verfehlte ein Kopfball von „Youngster“ Noah Müller, der einmal mehr einen starken Eindruck hinterließ, sein Ziel nur knapp (13.). Kurz darauf verzog Gerlspeck aus kurzer Distanz, nachdem „Schnüdel“-Keeper Wenzel den Ball nicht festhalten konnte und ein weiterer Memminger Versuch wurde im letzten Augenblick zur Ecke geblockt (17.).

Das erste Tor des Abends machten allerdings die Gäste unter tatkräftiger Hilfe der Memminger Hintermannschaft, indem sie N‘gatie den Ball praktisch vorlegte, der diesen nur noch ins leere Tor zu schieben brauchte (19.).

Der FCM ließ sich durch diesen unerwarteten Rückstand jedoch nicht aus dem Konzept bringen und wäre für seine anhaltenden Offensivbemühungen fast umgehend belohnt worden, als Müller mit seinem Schuss aus 25 Metern nur den Querbalken traf. (27.). Die anschließenden drei Eckbälle in Folge brachten keine ernste Gefahr für das Tor der Gäste (35.-38.). Diese kamen ihrerseits kurz vor der Pause ebenfalls noch zu Gelegenheiten.

In der zweiten Halbzeit war der FCM die aktivere Mannschaft und erspielte sich weiterhin etliche Chancen, hatte aber auch Glück, als der eingewechselte Jabiri auf der anderen Seite seinen Freistoß aus 25 Metern nur ans Lattenkreuz setzte (78.). Nachdem Müller nach einem Memminger Konter in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig getroffen hatte, gelang Konrad mit einem Kopfball im Anschluss an eine Ecke der hoch verdiente Ausgleich. (84.). Vier Minuten später klärte der insgesamt gut haltende Dewein einen weiteren Freistoß von Jabiri aus 20 Metern mit einer starken Parade zur Ecke (88.). Zu einer strittigen Situation kam es noch in der Nachspielzeit, als die FCM-Spieler und FCM-Fans ein Handspiel des Schweinfurter Keepers außerhalb des Strafraums sahen, der Schiedsrichter aber weiterspielen ließ.

Morgen Heimspiel gegen FCA II

Nach diesem leistungsgerechten Remis in einer guten und auf beiden Seiten chancenreichen Begegnung trifft der FCM bereits am morgigen Dienstag (29. August 2023) ebenfalls zuhause auf die U21 des FC Augsburg. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams liegt etwas mehr als ein Jahr zurück, wo sich der FCM im Mai 2022 nach dem letzten Saisonspiel mit einer 3:1-Niederlage im Rosenaustadion in die Bayernliga verabschieden musste. Da sich sowohl beim FCM als auch – wie bei Nachwuchsmannschaften von Proficlubs allgemein üblich – beim FCA II der Kader seither neu zusammengesetzt hat, sind im kommenden Spiel die Karten neu gemischt. Die Augsburger haben bislang im Unterschied zum FCM (6) erst fünf Begegnungen ausgetragen und liegen mit einem Sieg (1:2 gegen Nürnberg II), zwei Unentschieden und zwei Niederlagen (zuletzt 0:1 gegen Vilzing) mit 5 Punkten und 5 erzielten Treffern bei einem Torverhältnis von 5:7 punkt- und torgleich mit dem FCM (15. /5:12) auf dem 13. Tabellenplatz. Rein rechnerisch begegnen sich also hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe, allerdings sind die Nachwuchsmannschaften vom Erst- und Zweitligaclubs infolge von Abstellungen aus dem Profikader oftmals so etwas wie eine „Wundertüte“ und der FCM muss sich somit auf alles gefasst machen. Wenn es jedoch gelingt, an die gegen Schweinfurt gezeigte Leistung anzuknüpfen und gleichzeitig die Fehler in der Abwehr abzustellen, die in den letzten Spielen wiederholt zu unnötigen Gegentoren geführt haben, ist der zweite „Heim-Dreier“ in der laufenden Saison durchaus im Bereich des Möglichen.

Anpfiff am 29. August 2023 um 19 Uhr Am e-con ArenaPark in Memmingen

Anpfiff der Begegnung zwischen dem FCM und der Bundesligareserve des FC Augsburg ist bereits am morgigen Dienstag, 29. August 2023, um 19 Uhr Am e-con ArenaPark in der Bodenseestraße in Memmingen.

Georg Piel

