FC Memmingen empfängt TSV 1860 München am 9. Juli zum Vorbereitungsspiel

Nicht zurückgegebene Karten von 2020 behalten Gültigkeit

Von Michaela Breuninger schließen

Memmingen – Im Rahmen der Vorbereitung empfängt der FC Memmingen am kommenden Sonntag, 9. Juli, um 15 Uhr am e-con ArenaPark die Münchner „Löwen“ zu einem Freundschaftsspiel. Diese Begegnung gegen den ambitionierten Drittligisten, der in der kommenden Saison unter Trainer Mauricio Jacobacci einen weiteren Anlauf in Richtung 2. Bundesliga machen will, stellt für den FCM in sportlicher Hinsicht zwei Wochen vor dem Regionalligastart beim letztjährigen Vizemeister, den Würzbürger Kickers und eine Woche vor dem Pokalspiel beim Bayernligameister 1.FC Sonthofen einen echten Härtetest und eine Standortbestimmung dar. Deshalb werden beim „Brauhaus-Cup“ mit dem gastgebenden Landesligisten FC Kempten, dem TSV Kottern (Bayernliga) und dem FC Homburg (Regionalliga Südwest) einen Tag zuvor auch U21-Spieler zum Einsatz kommen, um die „erste Garde“ für das Spiel gegen die „Sechziger“ zu schonen.

Das Spiel gegen den TSV 1860 München wurde vereinbart, nachdem der FCM den „Löwen“ im Pokal-Halbfinale im „Corona-Jahr“ 2020 kampflos den Vortritt ließ. Deshalb behalten damals gekaufte und nicht zurückgegebene Karten für dieses „Solidaritätsspiel“ auch ihre Gültigkeit. Vor der Begegnung öffnet das neue Multifunktionsgebäude am e-con ArenaPark zum ersten Mal seine Türen für 600 VIP-Gäste, die dort ab 13 Uhr bewirtet werden. Insgesamt rechnet der FCM bei diesem Spiel mit mindestens 4.000 Besuchern. Bei einem Fassungsvermögen der Arena von 5.000 Besuchern sind noch Stehplatzkarten im freien Verkauf u.a. an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Im Rahmen der Vorbereitung hat der FCM bislang zwei Testspiele bestritten. Dabei gab es zunächst beim Kreisklassisten SG Breitenbrunn/Loppenhausen einen standesgemäßen 0:14-Erfolg durch Tore von Nikola Trkulja (4) , Noah Müller (3), Dominik Stroh-Engel, Mehemet Fidan (je 2), Musa Youssef, Pascal Maier und Janis Peter (je 1). Beim Oberliga-Aufsteiger TSV Essingen einen Tag später ging der FCM zunächst durch Neuzugang Bojan Tanev in der 23. Minute in Führung, musste aber in der Schlussphase noch durch einen Freistoß den Ausgleich zum 1:1-Endstand hinnehmen.

Mit Janis Peter vom baden-württembergischen Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd hat der FCM einen weiteren Spieler verpflichtet. Der 20-Jährige stammt aus Rot an der Rot, wurde im Nachwuchs des SSV Ulm ausgebildet und ist auf der linken Außenbahn einsetzbar. Für Ehingen bestritt Peter in den letzten beiden Spielzeiten 54 Spiele und erzielte dabei 22 Tore. Peter hat zunächst einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben.

Georg Piel

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!