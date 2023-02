FCM feiert Richtfest am e-con ArenaPark

Am e-con ArenaPark des FC Memmingen wurde Richtfest des neuen Multifunktionsgebäudes gefeiert. © Olaf Schulze

Memmingen - Genau ein Jahr nach Baubeginn des neuen Multifunktionsgebäudes wurde unter Beisein von OB Manfred Schilder, Mitgliedern des Stadtrats, Vertretern der am Bau beteiligten Firmen und Vertretern der Banken, Sponsoren sowie zahlreicher Mitglieder und Fans am e-con ArenaPark des FC Memmingen Richtfest gefeiert.

Nachdem Otto Birk und sein Bauleiter Karl Reffler zunächst in guter Tradition im Freien den Richtspruch vorgetragen hatten, konnten sich die Anwesenden im Inneren des Gebäudes einen eigenen Eindruck von den großzügigen Räumlichkeiten des neuen, 6,7 Millionen Euro teuren Bauwerks verschaffen.

Otto Birk (Bildmitte) hielt gemeinsam mit FCM-Vorsitzendem Armin Buchmann (rechts) und dem Bauleiter Karl Reffler den Richtspruch für das neue Multifunktionsgebäude am e-con ArenaPark. © Olaf Schulze

Hinter der 70 Meter langen, nach Fertigstellung weitgehend verglasten Außenfassade mit beeindruckendem Blick auf das Spielfeld finden sich auf 900 Quadratmeter Fläche auf vier barrierefrei erreichbaren Ebenen neben Spieler-, Trainer- und Schiedsrichterkabinen sowie Lagermöglichkeiten und einem Fitnessbereich auch an Firmen vermietbare Besprechungs- und Schulungsräume, die dem FCM zusätzliche Einnahmen für den Spielbetrieb bringen sollen. Entsprechendes gilt auch für den großzügigen Gastro- und VIP-Bereich. Beeindruckend ist die Aussicht von der „SkyLongue“ auf der vierten Ebene über das gesamte Stadiongelände.

Besonderer Wert wurde von der Vereinsführung und den Planern auf Barrierefreiheit sämtlicher Räume sowie auf Klimaneutralität bei KFW 40 EE-Standard gelegt. Vor diesem Hintergrund hat sich auch für die nächsten Tage eine Delegation aus Ingolstadt mit der Bürgermeisterin und Verantwortlichen des FC Ingolstadt angekündigt, nachdem dort ein ähnliches Projekt geplant ist.

Sportlich bedeutet dieses vom Verein zusammen mit Sponsoren geschulterte Generationenprojekt eine deutliche Stärkung des Fußballstandorts Memmingen. So laufen den Ausführungen von FCM-Vorsitzendem Armin Buchmann zufolge Gespräche mit dem DFB bezüglich der Austragung von U21- beziehungsweise Frauenländerspielen und schon in absehbarer Zeit soll den Fans der Region am e-con ArenaPark wieder mindestens Regionalligafußball geboten werden. Angesichts der sich abzeichnenden finanziellen Möglichkeiten und der vorhandenen Infrastruktur kann von dort aus mittelfristig auch über einen Aufstieg in die Dritte Liga zumindest nachgedacht werden.

3:2 Finalsieg gegen den SV Raigering/Oberpfalz: U19 sichert sich bayerischen Hallenmeister-Titel

Aktuell ist der Nachwuchs des FCM in der Halle höchst erfolgreich. So konnte sich die U19 im niederbayerischen Essenbach mit einem 3:2 Finalsieg gegen den SV Raigering/Oberpfalz den bayerischen Hallenmeister-Titel sichern und ist damit für die am 4. März in Hessen stattfindende süddeutsche Hallenmeisterschaft qualifiziert. Die U17 verlor das Finale um die bayerische Hallenmeisterschaft in Deggendorf nur knapp und darf sich nun Vizemeister nennen, während die U15 in Nördlingen den schwäbischen Hallentitel gewinnen konnte.

Die aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz in der Bayernliga Süd und damit voll im Aufstiegsrennen befindliche erste Herrenmannschaft hat ihr erstes Vorbereitungsspiel nach der Winterpause beim württembergischen Verbandsligisten FC Wangen mit 1:2 gewonnen. Nach einem 1:0 Rückstand durch Turkmaz bereits in der achten Spielminute glich Brugger in der 25. Minute aus und Trkulja erzielte in der 33. Minute den Memminger Siegtreffer. Das Ergebnis des zweiten Tests gegen den Landesligisten FC Kempten in Dietmannsried lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

(Georg Piel)

